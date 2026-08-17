ΗΠΑ: 11χρονος βρήκε τεράστιο δόντι προϊστορικού καρχαρία ηλικίας 3,6 εκατομμυρίων ετών σε ακτή του Νιου Τζέρσεϊ

Ένα τεράστιο δόντι από έναν προϊστορικό μεγαλόδοντα – τον μεγαλύτερο καρχαρία που έζησε ποτέ, δημοφιλή στην ιστορία των ταινιών τρόμου – ανακαλύφθηκε κατά μήκος της ακτής του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ από έναν πατέρα και τον 11χρονο γιο του.

Ο Μάικλ Μπάουερς, 42 ετών, είπε ότι ανακάλυψε το απολίθωμα του καρχαρία μεγαλόδοντα ηλικίας 3,6 εκατομμυρίων ετών ενώ επισκεπτόταν την πόλη Sea Isle City στο Νιου Τζέρσεϊ με τον γιο του Μπο, 11 ετών, στις 10 Αυγούστου.

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«Πάντα μου φαίνεται ότι βρίσκω τρελά πράγματα στο νερό», δήλωσε ο Μπάουερς στο NJ.com. «Ποτέ, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια, δεν θα φανταζόμουν ότι θα βρίσκαμε κάτι τέτοιο. Ο γιος μου έμεινε άφωνος».

Πατέρας και γιος από τη Μονονγκέλα της Πενσυλβάνια περπατούσαν κατά μήκος μίας προβλήτας όταν εντόπισε το δόντι σε ένα στενό άνοιγμα.

Ο Μπόουερς δεν μπόρεσε να περάσει το χέρι του μέσα από τη ρωγμή για να βγάλει το φθαρμένο δόντι, αλλά ο γιος του, ο Μπο, κατάφερε να το πιάσει και να το τραβήξει με ευκολία.

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«Είναι στη λίστα με τα πράγματα που θέλω να βρω», είπε ο Μπόουερς στο πρακτορείο. «Τα γόνατά μου έτρεμαν».

Στη συνέχεια, οι δύο παρουσίασαν την ανακάλυψή τους στο Κέντρο Παρακολούθησης και Έρευνας Φαλαινών του Κέιπ Μέι, το οποίο επιβεβαίωσε ότι το δόντι ήταν ένα γνήσιο απολίθωμα.

Pennsylvania Family digs up rare, intact megalodon tooth on in Sea Isle City New Jerseyhttps://t.co/Qw2dJ4nz5P pic.twitter.com/HRYlaokfiA — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) August 14, 2026

Το δόντι ανήκε σε έναν μεγαλόδοντα, ένα τρομακτικό είδος καρχαρία που έφτασε τα 60 πόδια σε μήκος – και έχει εξαφανιστεί για πάνω από 3,6 εκατομμύρια χρόνια, δήλωσε η διευθύντρια έρευνας του κέντρου, Μελίσα Λαουρίνο.

Τα απολιθώματα του προϊστορικού θαλάσσιου θηρευτή είναι μάλλον σπάνια στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Λιγότερα από πέντε δόντια μεγαλόδοντα έχουν βρεθεί στην πολιτεία, σύμφωνα με την επιμελήτρια του Κρατικού Μουσείου του Νιου Τζέρσεϊ, Ντάνα Έχερτ.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το δόντι ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια ενός έργου αναπλήρωσης που πραγματοποιήθηκε από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ στο Sea Isle City τον Ιούλιο.

«Εάν η άμμος προήλθε από λίγα μίλια μακριά από την ακτή, είναι πολύ πιθανό το δόντι να ήρθε μαζί της», δήλωσε ο Laurino στο NJ.com. «Είναι ένα εύρημα στην παραλία που συμβαίνει μια φορά στη ζωή και που η οικογένεια Bowers θα φυλάει ως θησαυρό για μια ζωή».