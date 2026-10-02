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Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Απίστευτης αγριότητας επεισόδια, 564 κλειστά σχολεία και σχεδόν 3.000 συλλήψεις – Σοκάρει ο ξυλοδαρμός αστυνομικού

Με επεισόδια, οδοφράγματα και φωτιές έξω από σχολεία, εξελίσσονται στη Γαλλία οι διαμαρτυρίες, φωτογραφίες και βίντεο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
REUTERS
REUTERS/Abdul Saboor
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Πολύ βίαιη τροπή έχουν πάρει οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, που ξεκίνησαν με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, καλύτερες υποδομές, περισσότερους εκπαιδευτικούς και μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις κι έχουν εξελιχθεί σε ένα κύμα απίστευτης αγριότητας διαδηλώσεων και καταλήψεων, με σοβαρά επεισόδια σε αρκετές πόλεις.

564 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία είναι κλειστά λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων. Η κατάσταση είναι έκρυθμη ιδίως στο Ιλ-ντε-Φρανς και το Στρασβούργο, όπου οι διαδηλωτές έφτιαξαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με την τοπική αστυνομία.

Στο Παρίσι, το λύκειο Beaugrenelle «πυρπολήθηκε από διαδηλωτές το πρωί της Παρασκευής. Έφηβοι πετάνε επίσης πυροτεχνήματα », παρατηρεί ο ειδικός ανταποκριτής της Figaro που βρισκόταν επί τόπου.

Παράλληλα, το κίνημα έχει επεκταθεί και στα πανεπιστήμια, με περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις να έχουν ενταχθεί στις κινητοποιήσεις των μαθητών.

Η ένταση κλιμακώθηκε την Πέμπτη (01.10.2026), όταν το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε 1.949 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν 305 τραυματισμοί αστυνομικών, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις κακές υποδομές, τις πολυπληθείς τάξεις και τις συνθήκες φοίτησης. Το κίνημα, που αρχικά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Παρισιού, εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα.

Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
REUTERS/Sarah Meyssonnier
Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
Reuters /Abdul Saboor
Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Μπροστά στην κλιμάκωση των επεισοδίων, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε την Πέμπτη έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η κυβέρνηση έκανε λόγο για μετατροπή των κινητοποιήσεων σε «αστική βία», ενώ οι Αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την Παρασκευή τις συγκεντρώσεις γύρω από τα σχολεία που παραμένουν κλειστά.

Η δημοτική σύμβουλος του Παρισιού, υπεύθυνη για τα λύκεια, Ινές ντε Ραγκενέλ και η περιφερειακή σύμβουλος Κατρίν Μισώ καταγγέλλουν μια «αδικαιολόγητη βία».

Το γραφείο του πρωθυπουργού ζήτησε επίσης από τους υπουργούς να ακυρώσουν προγραμματισμένα ταξίδια, ώστε η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
REUTERS/Abdul Saboor
Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
REUTERS/Noemie Olive
Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
REUTERS/Tom Nicholson/File Photo
Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
REUTERS/Tom Nicholson/File Photo

Στο μεταξύ, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν επεισόδια σε πολλές πόλεις. Στη Νάντη, μεταξύ άλλων, σημειώθηκαν πυρκαγιές σε σχολικό συγκρότημα, ενώ σε άλλες περιοχές καταγράφηκαν εμπρησμοί κάδων, συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και καταστροφές. Στη Μασσαλία σημειώθηκε επίσης σοβαρό περιστατικό με καύσιμο που εκτοξεύτηκε κατά λάθος προς εκπαιδευτικούς.

Σάλος για την επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η αστυνομικός βρέθηκε μόνη κοντά σε συγκεντρωμένους διαδηλωτές, οι οποίοι άρχισαν να την καταδιώκουν. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς φέρεται να της έβαλε τρικλοποδιά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ άλλα άτομα την πλησίασαν και την κλώτσησαν. Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκες.

«Η εικόνα αυτής της νεαρής αστυνομικού, την οποία καταδιώκει ένα ουρλιαχτό πλήθος που κραυγάζει το μίσος του, την ρίχνει στο έδαφος και της επιτίθεται, είναι ανυπόφορη. Αυτές οι πράξεις αξίζουν παραδειγματικές τιμωρίες. Ας γνωρίζει ότι απόψε εκατομμύρια Γάλλοι της προσφέρουν τη θερμή υποστήριξή τους» έγραψε στο Χ η Μαρίν Λε Πεν.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε: «Τα πλάνα με μια αστυνομικό να καταδιώκεται στους δρόμους και να δέχεται επίθεση από πλήθος ενώ βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος σήμερα το πρωί στο Παρίσι δείχνουν τι έχει γίνει η Γαλλία έπειτα από δεκαετίες χαλαρότητας και μαζικής μετανάστευσης. Για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε αυτή τη βαρβαρότητα; Για πόσο ακόμη θα αφήνουμε τη χώρα μας να βυθίζεται χωρίς να αντιδρούμε;»

Μαθητικές κινητοποιήσεις Γαλλία
REUTERS/Tom Nicholson

Σοκάρει ένα ακόμη βίντεο που μια γυναίκα φέρεται να λέει στους διαδηλωτές να μην βανδαλίζουν την πόλη και ένας την καίει βάζοντας φωτιά σε σπρέι το οποίο ρίχνει στο πρόσωπό της.

Πολιτική αντιπαράθεση για τα επεισόδια

Η κατάσταση έχει πλέον μετατραπεί και σε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση και πολιτικοί της δεξιάς κατηγορούν τη La France Insoumise (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν ότι συμβάλλει στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Από την πλευρά της, η LFI απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει καλέσει σε ειρηνικές διαδηλώσεις.

Ο Γάλλος ακροαριστερός Ζαν-Λυκ Μελανσόν
Ο Γάλλος ακροαριστερός Ζαν-Λυκ Μελανσόν / REUTERS / Tom Nicholson

Οι κινητοποιήσεις αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς η Γαλλία εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές πιέσεις και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην κρίση.

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