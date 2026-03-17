ΗΠΑ: 157 φερόμενα μέλη ή συνεργάτες καρτέλ ναρκωτικών έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις σε Ειρηνικό και Καραϊβική

Τα φονικά πλήγματα είναι μέρος εκστρατείας που, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, στοχεύει στη διακοπή της μεταφοράς παράνομων ναρκωτικών
Στιγμιότυπο από αμερικανική επίθεση σε ταχύπλοο / U.S. Southern Command / Handout via REUTERS

Απολογισμό της στρατιωτικής επιχείρησης «Southern Spear», που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο με στόχο την εξάρθρωση δικτυών που έχουν σχέση με καρτέλ νακρωτικών, έκανε σήμερα (17.03.2026) αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν αλλεπάλληλα αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων, στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική, που διατείνονται ότι σχετίζονταν με καρτέλ ναρκωτικών και εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι φονικές επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας που, σύμφωνα με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στη διακοπή της μεταφοράς παράνομων ναρκωτικών.

Νομικοί εμπειρογνώμονες και Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα των επιθέσεων, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να έχουν σκοτώσει 157 φερόμενα μέλη ή συνεργάτες καρτέλ ναρκωτικών σε 45 επιθέσεις

Σε γραπτή δήλωση προς μέλη του Κογκρέσου, ο Τζόζεφ Χουμάιρ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, υπεύθυνος για την εσωτερική άμυνα και τις υποθέσεις ασφάλειας της Αμερικής, δήλωσε ότι 47 «σκάφη διακίνησης ναρκωτικών» έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής στις επιθέσεις.

Ο Χουμάιρ δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν «σημαντικό και έντονο» αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης κατά 20% στην κίνηση σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και μιας μείωσης κατά 25% στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Ενώ η αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει στη δημοσιότητα βίντεο μετά τις περισσότερες επιθέσεις, έχει παράσχει λιγοστές λεπτομέρειες, όπως για το είδος των ναρκωτικών που μετέφεραν τα σκάφη, την ποσότητα ή πληροφορίες για τους νεκρούς.

Κόσμος
