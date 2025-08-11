Κόσμος

ΗΠΑ: 6 νεκροί από φωτιά σε σπίτι στο Μέριλαντ – Ανάμεσα στα θύματα και 4 παιδιά

Στο νοσοκομείο με τραύματα ένας πυροσβέστης - Πρώτες βοήθειες έλαβε και ένας διασώστης - Άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία στην πολιτεία των ΗΠΑ
Σπίτι

Περισσότεροι από 70 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς όπου ξέσπασε σε σπίτι στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, την Κυριακή (10.08.2025). Συνολικά 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και 4 παιδιά. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο στο σπίτι, στην περιοχή Γουόλντορφ, στο Μέριλαντ.

Από τις φλόγες κατάφερε να ξεφύγει ένα άτομο. Οι πυροσβέστες πάλεψαν για να σβήσουν το φλεγόμενο κτίριο για πάνω από μία ώρα.

Ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άλλος διασώστης στο σημείο τις πρώτες βοήθειες.

Τα αίτια της φωτιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Oliver Alkire δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά του σπιτιού, μέσα σε κλειστή βεράντα.

