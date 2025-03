ΗΠΑ: Influencer βίαζε το τσιουάουά της και ανέβαζε τα βίντεο στα social media – Followers την πλήρωναν έως και 500 δολάρια

Δεν χωράει ανθρώπινος νους, τα όσα έκανε η 27χρονη influencer Λόγκαν Γκουμίνσκι από τη Φλόριντα των ΗΠΑ στο τσιουάουά της καθώς αποκαλύφθηκε πως το βίαζε κατά συρροή.

Οι αρχές συνέλαβαν την 27χρονη influencer όταν έφτασαν στα χέρια τους πληροφορίες ότι είχε αναρτήσει τα βίντεο του βιασμού του τσιουάουά της στα social media.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι η 27χρονη είχε αναρτήσει αρκετές φορές τέτοιου είδους βίντεο.

