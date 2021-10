Ένας αλιγάτορας στις ΗΠΑ έγινε viral μετά από ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταβροχθίζει έναν κροκόδειλο μήκους περίπου 2 μέτρων στις όχθες μιας λίμνης.

Η λήψη έγινε από τον πατέρα του Τέιλορ Σόπερ, ενός κατοίκου της Νότιας Καρολίνα, ο οποίος είδε το περιστατικό να συμβαίνει στην πίσω αυλή του σπιτιού του, με τον ίδιο να αναφέρει στο Twitter: «Ο πατέρας μου καταγράφει μερικά πολύ ωραία στιγμιότυπα».

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL