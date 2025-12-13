Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για Boeing της United Airlines λόγω φωτιάς σε κινητήρα – Φωτογραφίες

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση 803 της United Airlines και αεροσκάφος τύπου Boeing 777-200
Καπνός υψώνεται από αεροσκάφος της United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Dulles» της Βιρτζίνια των ΗΠΑ
Καπνός υψώνεται από αεροσκάφος της United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Dulles» της Βιρτζίνια των ΗΠΑ / Φωτογραφία Houman Hemmati μέσω REUTERS

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε ένα Boeing της United Airlines μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) ώρα Ελλάδας. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Washington Dulles», στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Το Boeing της United Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Washington Dulles», της βόρειας Βιρτζίνια, από όπου είχε μόλις απογειωθεί με προορισμό το Τόκιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα σε έναν από τους κινητήρες, ο οποίος πήρε φωτιά.

Το περιστατικό αφορούσε την πτήση 803 της United Airlines και αεροσκάφος τύπου Boeing 777-200.

 

Καπνός υψώνεται από αεροσκάφος της United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Dulles» της Βιρτζίνια των ΗΠΑ
Φωτογραφία Houman Hemmati μέσω REUTERS
Καπνός υψώνεται από αεροσκάφος της United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Dulles» της Βιρτζίνια των ΗΠΑ
Φωτογραφία Houman Hemmati μέσω REUTERS
Καπνός υψώνεται από αεροσκάφος της United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Dulles» της Βιρτζίνια των ΗΠΑ
Φωτογραφία Houman Hemmati μέσω REUTERS

«Ζητούμε συγγνώμη για την απρόσμενη επιστροφή στο αεροδρόμιο Washington Dulles. Η ομάδα συντήρησής μας χρειάζεται να επιδιορθώσει ένα τεχνικό ζήτημα στο αεροσκάφος πριν μπορέσουμε να αναχωρήσουμε ξανά. Εκτιμούμε την υπομονή σας και θα σας κρατάμε ενήμερους μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε μήνυμά της προς τους επιβάτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
139
115
95
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τρεις νεκροί Αμερικανοί από επίθεση του ISIS στη Συρία - «Θα ανταποδώσουμε» απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ
«Αν στοχεύετε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο, θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς έλεος» λέει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας
Ντόναλντ Τραμπ
Βίντεο η στιγμή που σκοτώνεται ο «αρχιτέκτονας των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου» στο Ισραήλ - Παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλλει η Χαμάς
Στο βίντεο, φαίνονται τρία οχήματα να κινούνται το ένα πίσω από το άλλο σε δρόμο της Γάζας και ξαφνικά το τελευταίο, ένα αυτοκίνητο, ανατινάσσεται από αεροπορικό χτύπημα του IDF
Παλαιστίνιοι περνούν με το αυτοκίνητό τους δίπλα από ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο μετά από ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας
Συναγερμός στις φυλακές Κύπρου: Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του – «Ανώτεροι» κατάδικοι φέρεται να τον χρησιμοποιούσαν ως «υπηρέτη»
Πηγές από το περιβάλλον των φυλακών, λένε ότι ο 23χρονος φέρεται να ήταν «σκλάβος» ισχυρότερων κρατουμένων, καθαρίζοντας κελιά και πλένοντας ρούχα υπό καθεστώς φόβου, πράγμα που ο νεαρός δεν άντεξε
Φυλακή
Bloomberg: Ο «δούρειος ίππος» υπέρ της Ρωσίας στην Ουκρανία – Φόβοι ευρωπαίων για το σχέδιο Τραμπ στο Ντονμπάς
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το σχέδιο Τραμπ τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μέσω δημιουργίας του Ντονμπάς ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, θα «ανοίξει» τον δρόμο στη Ρωσία για νέες επιθέσεις
Μια λήψη από drone δείχνει μια κατοικημένη περιοχή που έχει υποστεί ζημιές από τις συνεχείς ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην πόλη Κωστιάντινιβκα, στην περιοχή του Ντόνετσκ
Newsit logo
Newsit logo