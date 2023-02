Ο άνδρας οδηγώντας «ανέβηκε» σε πεζοδρόμια και χτύπησε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο Μπρούκλιν, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνθρωπος οδηγούσε φορτηγό και όλα έγιναν σε μια προσπάθεια του να αποφύγει τους αστυνομικούς.

Οι πληροφορίες λένε ότι χτύπησε πεζούς αλλά και ένα αστυνομικό όχημα. Τελικά συνελήφθη.

DEVELOPING: U-Haul truck strikes multiple pedestrians in New York City in possible ‘terrorism incident’ #Brooklyn l #NY Police report numerous people are injured following the ramming. Bomb squad units have been requested to the scene immediately. This is a developing situation. pic.twitter.com/5IsjPvrLfX

🚨#BREAKING: Multiple pedestrians were struck at three different locations by a U-Haul truck⁰⁰📌#Brooklyn | #Newyork



Currently A U-Haul Truck is surrounded by multiple police vehicles as multiple pedestrians were struck at three different locations with a cyclist was dragged… https://t.co/FdzlkGcvHo pic.twitter.com/XRJjb2Ukcl