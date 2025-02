ΗΠΑ: Ανήλικος βίασε την 91χρονη γειτόνισσά του και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλακή

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους, την υπόθεση βιασμού μιας 91χρονης γυναίκας από τις ΗΠΑ. Ο τότε 14χρονος Τσέσε Στοόουν, εισέβαλε στο σπίτι της ηλικιωμένης γειτόνισσάς του στην Φλόριντα, με σκοπό να κάνει πράξη τις αρρωστημένες σκέψεις του.

Ο βιασμός της 91χρονης έγινε το 2014, προκαλώντας την οργή της οικογένειας του θύματος και της τοπικής κοινωνίας. Γειτόνες του θύματος από την Φλόριντα των ΗΠΑ, υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή πως η ηλικιωμένη ήταν μία γυναίκα που είχε να προσφέρει μόνο αγάπη και καλοσύνη.

Ο Στόουν, εκείνο το βράδυ αποφάσισε να παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού της 91χρονης, να της βάλει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο για να μην τον αναγνωρίσει και να της επιτεθεί σεξουαλικά.

Η γυναίκα κατήγγειλε τον βιασμό της στις αρχές και αμέσως ξεκίνησε η έρευνα.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, βρήκε και συνέλεξε δείγμα DNA το οποίο αποδείχθηκε πως ανήκει στον 14χρονο.

Δείτε βίντεο από την ανάκρισή του:

NEW: Grandmother convinces her 14-year-old grandson to confess to s*xually assaulting a 91-year-old woman



Jesse Stone, known as ‘Randy John,’ from Reddick, Florida, was arrested for s*xually assaulting a 91-year-old woman



Police named him publicly because he was charged as an… pic.twitter.com/toiDAoMt0b