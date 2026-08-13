Πύραυλοι χτυπούν πλοίο-στόχο 40.000 τόνων σε ναυτική άσκηση των ΗΠΑ

Εντυπωσιάζει το βίντεο από την άσκηση των ΗΠΑ πάνω στο παροπλισμένο USS Peleliu (LHA-5) που χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο-στόχος σε άσκηση βύθισης στα ανοικτά της Χαβάης.

Το παροπλισμένο αμερικανικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Peleliu (LHA-5), χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο-στόχος προκειμένου να αξιολογηθούν στην πράξη διαφορετικές δυνατότητες προσβολής και καταστροφής μεγάλης ναυτικής μονάδας.

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Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του USS Peleliu ήταν δύο αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο και έπληξαν το παροπλισμένο πλοίο.

Το USS Peleliu, με εκτόπισμα σχεδόν 40.000 τόνων, δέχθηκε επίσης πλήγματα από ισπανικά, ιαπωνικά και άλλα συμμαχικά οπλικά συστήματα.

SINKEX: Two submarine-launched Harpoon missiles hitting the decommissioned USS Peleliu (LHA-5) during a sinking exercise off Hawaii during RIMPAC 2026 Exercise.



The nearly 40,000-ton ship also took hits from Spanish, Japanese, and allied weapons, plus a kamikaze USV — a first… pic.twitter.com/oi9qcVPP4i — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

Στην ίδια άσκηση χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) τύπου καμικάζι, το οποίο έπληξε το πλοίο-στόχο.

Η συγκεκριμένη χρήση ενός USV για την προσβολή πλοίου-στόχου αποτέλεσε πρωτιά σε αμερικανική άσκηση SINKEX.