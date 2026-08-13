Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πύραυλοι χτυπούν πλοίο-στόχο 40.000 τόνων σε ναυτική άσκηση των ΗΠΑ

Το USS Peleliu, με εκτόπισμα σχεδόν 40.000 τόνων, δέχθηκε επίσης πλήγματα από ισπανικά, ιαπωνικά και άλλα συμμαχικά οπλικά συστήματα
Πύραυλοι χτυπούν πλοίο-στόχο 40.000 τόνων σε ναυτική άσκηση των ΗΠΑ
Πύραυλοι χτυπούν πλοίο-στόχο 40.000 τόνων σε ναυτική άσκηση των ΗΠΑ / X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εντυπωσιάζει το βίντεο από την άσκηση των ΗΠΑ πάνω στο παροπλισμένο USS Peleliu (LHA-5) που χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο-στόχος σε άσκηση βύθισης στα ανοικτά της Χαβάης.

Το παροπλισμένο αμερικανικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Peleliu (LHA-5), χρησιμοποιήθηκε ως πλοίο-στόχος προκειμένου να αξιολογηθούν στην πράξη διαφορετικές δυνατότητες προσβολής και καταστροφής μεγάλης ναυτικής μονάδας.

Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του USS Peleliu ήταν δύο αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο και έπληξαν το παροπλισμένο πλοίο.

Το USS Peleliu, με εκτόπισμα σχεδόν 40.000 τόνων, δέχθηκε επίσης πλήγματα από ισπανικά, ιαπωνικά και άλλα συμμαχικά οπλικά συστήματα.

Στην ίδια άσκηση χρησιμοποιήθηκε και μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) τύπου καμικάζι, το οποίο έπληξε το πλοίο-στόχο.

Η συγκεκριμένη χρήση ενός USV για την προσβολή πλοίου-στόχου αποτέλεσε πρωτιά σε αμερικανική άσκηση SINKEX.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
92
83
67
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βαυαρία: «Ομοίωμα βόμβας» το ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές τρένου – Έληξε ο συναγερμός
Το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στον σταθμό του Τρόιχτλινγκεν δεν περιείχε εκρηκτικά, σύμφωνα με τη Bild - Είχαν εκκενωθεί κτίρια και είχε αναπτυχθεί ρομπότ εξουδετέρωσης
Βαυαρία, ύποπτο αντικείμενο
Newsit logo
Newsit logo