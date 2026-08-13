Βαυαρία: «Ομοίωμα βόμβας» το ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές τρένου – Έληξε ο συναγερμός

Λήξη συναγερμού στη Βαυαρία, καθώς το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (13.08.2026) στις σιδηροδρομικές γραμμές του Τρόιχτλινγκεν και προκάλεσε φόβους ότι επρόκειτο για βόμβα, αποδείχθηκε τελικά «ομοίωμα σωληνωτής βόμβας», σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild.

Η κινητοποίηση των αρχών στη Βαυαρία ήταν μεγάλη, καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν μπορούσε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το αντικείμενο να είναι πραγματική βόμβα ή να περιέχει εκρηκτική ύλη. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια, ενώ ειδικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο.

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Το επίμηκες μεταλλικό αντικείμενο είχε εντοπιστεί περίπου στις 08:30 τοπική ώρα από υπάλληλο των σιδηροδρόμων, στις γραμμές μπροστά από την είσοδο του σταθμού του Τρόιχτλινγκεν, στη Μέση Φραγκονία.

«Ενας υπάλληλος των σιδηροδρόμων βρήκε ένα αντικείμενο στις γραμμές εδώ στο Τρόιχτλινγκεν, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Το θεώρησε ύποπτο και το ανέφερε στην αστυνομία», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Οπως πρόσθεσε, η αρχική εξέταση ενίσχυσε τις υποψίες ότι ενδεχομένως επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό. «Εξετάσαμε το αντικείμενο και το θεωρήσαμε επίσης ύποπτο – πιθανώς εκρηκτικό μηχανισμό», ανέφερε.

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Ρομπότ και ακτινογράφηση

Στο σημείο αναπτύχθηκε ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε ακτινογράφηση του αντικειμένου προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση του.

Ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών επιχειρεί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τρόιχτλινγκεν, στη Βαυαρία, όπου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές (Πηγή φωτογραφίας: Felix Kirberg/ dpa / AP Images)

Η επιχείρηση προκάλεσε προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία στη νότια Γερμανία, καθώς η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Τρόιχτλινγκεν, στη Βαυαρία, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στις γραμμές. (Πηγή φωτογραφίας: Felix Kirberg/ dpa /AP Images)

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο δεν αποτελούσε πραγματικό εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά, σύμφωνα με τη Bild, ομοίωμα σωληνωτής βόμβας. Ετσι, ο συναγερμός έληξε και οι αρχές προχώρησαν σταδιακά στην άρση των μέτρων ασφαλείας.