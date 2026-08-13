Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Gunvor Energy στην περιοχή Europoort - Τα αίτια διερευνώνται από τις ολλανδικές αρχές
Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ
Ενας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ (Πηγή φωτογραφίας: Χ / mediatv)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία.

Η έκρηξη στο Ρότερνταμ σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Gunvor Energy στην περιοχή Europoort, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το περιφερειακό δίκτυο Rijnmond, την ώρα του περιστατικού μισθωμένο συνεργείο συντήρησης πραγματοποιούσε εργασίες σε αγωγούς της εγκατάστασης.

Εκπρόσωπος της Gunvor Energy ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε κοντά σε δεξαμενή στον χώρο αποθήκευσης, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, κάτι ενδέχεται να πήγε στραβά κατά τη διαδικασία αποσύνδεσης αγωγών.

Η αστυνομία του Ρότερνταμ επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, χωρίς να δώσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή την κατάσταση των τραυματιών.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
92
83
67
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βαυαρία: «Ομοίωμα βόμβας» το ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές τρένου – Έληξε ο συναγερμός
Το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στον σταθμό του Τρόιχτλινγκεν δεν περιείχε εκρηκτικά, σύμφωνα με τη Bild - Είχαν εκκενωθεί κτίρια και είχε αναπτυχθεί ρομπότ εξουδετέρωσης
Βαυαρία, ύποπτο αντικείμενο
Newsit logo
Newsit logo