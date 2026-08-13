Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία.

Η έκρηξη στο Ρότερνταμ σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της Gunvor Energy στην περιοχή Europoort, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Σύμφωνα με το περιφερειακό δίκτυο Rijnmond, την ώρα του περιστατικού μισθωμένο συνεργείο συντήρησης πραγματοποιούσε εργασίες σε αγωγούς της εγκατάστασης.

Incident in haven #rotterdam . Mogelijke met gevaarlijke stoffen (foto: mediatv) pic.twitter.com/YOOg7UZNRy — johan 🎗️ (@johan1970nl) August 13, 2026

Εκπρόσωπος της Gunvor Energy ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε κοντά σε δεξαμενή στον χώρο αποθήκευσης, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, κάτι ενδέχεται να πήγε στραβά κατά τη διαδικασία αποσύνδεσης αγωγών.

Op de Moezelweg in Europoort Rotterdam heeft een explosie plaatsgevonden op een tankterminal. Daarbij is ten minste één dode gevallen. Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.https://t.co/lHkjv99jDa pic.twitter.com/vYj72Tlq7f — MediaTV (@mediatvnl) August 13, 2026

Η αστυνομία του Ρότερνταμ επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, χωρίς να δώσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή την κατάσταση των τραυματιών.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.