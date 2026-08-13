Το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ σε πακέτα κοκαΐνης στο Εκουαδόρ: Κατασχέθηκαν 469 κιλά κρυμμένα σε φορτηγό

Το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ μαζί με το τρόπαιο του Μουντιάλ βρέθηκε σε πακέτα κοκαΐνης που κατάσχεσαν οι Αρχές του Εκουαδόρ κοντά στα σύνορα με την Κολομβία.

Η αστυνομία του Εκουαδόρ κατάσχεσε συνολικά 469 κιλά κοκαΐνης συσκευασμένα σε 370 πακέτα με τον Έρλινγκ Χάαλαντ στην ετικέτα, τα οποία ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο διπλό πάτωμα φορτηγού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάαλαντ δεν είναι ο μόνος σταρ του ποδοσφαίρου που έχει «πρωταγωνιστήσει» με αντίστοιχο τρόπο. Στο παρελθόν ανάλογα φορτία με ναρκωτικά έχουν εντοπιστεί φέροντας την εικόνα του Λιονέλ Μέσι.

Το Εκουαδόρ είναι από τα κομβικά σημεία για τους διακινητές ναρκωτικών, καθώς εκεί αποθηκεύονται και προωθούνται μέσω διαδρομών της Κεντρικής Αμερικής με βασικό προορισμό τις ΗΠΑ, αλλά και την Ευρώπη.

Τα πακέτα κοκαΐνης με το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ/ (Ecuador National Police via AP)

Η εκτιμώμενη αξία του φορτίου που κατασχέθηκε από τη Δίωξη ναρκωτικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής ξεπερνά τα 11.000.000 δολάρια.