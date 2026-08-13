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Γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε και σκότωσε εν ψυχρώ άνδρα που έκανε ποδήλατο

Σοκάρει το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τη στιγμή
Γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε και σκότωσε εν ψυχρώ άνδρα που έκανε ποδήλατο
Γυναίκα στη Βραζιλία μαχαίρωσε και σκότωσε εν ψυχρώ άνδρα που έκανε ποδήλατο / X
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Αδιανόητη δολοφονία εν ψυχρώ συνέβη στη Βραζιλία όταν μια 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε ένα 81χρονο που έκανε ποδήλατο μέσα στη μέση του δρόμου.

Σοκάρει το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στη Βραζιλία που κατέγραψαν τη στιγμή της δολοφονίας. Το περιστατικό έγινε στην πολιτεία Φόρμινγκα τη Δευτέρα (10.08.2026) και στο βίντεο φαίνεται αρχικά η 24χρονη να περπατάει στον δρόμο.

Κάποια στιγμή δίπλα της περνάει ο 81χρονος κάνοντας ποδήλατο και τότε, χωρίς να υπάρξει κάποιος καβγάς ή κάποια άλλη προφανή αιτία, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και χτυπάει στο κορμί τον ηλικιωμένο.

Μετά το χτύπημα από το μαχαίρι, ο άνδρας σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να αντιληφθεί τι έχει συμβεί.

Αν και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που είχε υποστεί από την 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Μετά τον θάνατο του 81χρονου ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής δράστριας, η οποία τελικά συνελήφθη την επόμενη ημέρα, Τρίτη (11.08.2026), το απόγευμα, με το κίνητρο του δολοφονικού μαχαιρώματος να παραμένει ακόμα άγνωστο.

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