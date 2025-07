ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Κεντάκι

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε εκκλησία των Βαπτιστών του Κεντάκι, νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντι Μπεσίρ.

Πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός του Κεντάκι, τραυματίστηκαν σε σειρά πυροβολισμών γύρω από το Λέξινγκτον, σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη και της πολιτειακής αστυνομίας στην πλατφόρμα X.

Η πολιτειακή αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο μοναδικός ύποπτος για το περιστατικό είναι νεκρός και ο αστυνομικός λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Ένας από τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στην εκκλησία Richmond Road Baptist Church και ομάδες διασωστών βρίσκονται στο σημείο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στα πολλά θύματα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

WITNESS: Officer pulled over vehicle at Blue Grass Airport in Lexington, Kentucky. When witness passed, shots were fired causing officer to fall back onto the street. https://t.co/nGlT6lNRSN pic.twitter.com/NyL0Hk3Oyz

Η εφημερίδα Lexington Herald-Leader γράφει ότι ένας αστυνομικός της πολιτείας του Κεντάκι πυροβολήθηκε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο Blue Grass στην κομητεία Φαγιέτ. Ο ύποπτος στη συνέχεια κατέφυγε στην εκκλησία των Βαπτιστών της Οδού Ρίτσμοντ, περίπου 27 χιλιόμετρα μακριά, όπου πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά και τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η Herald-Leader.

Η αστυνομία της πολιτείας του Κεντάκι και το αστυνομικό τμήμα του Λέξινγκτον συνέλαβαν τον ύποπτο στην εκκλησία, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία στην πλατφόρμα X.

“Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους όσοι επλήγησαν από αυτές τις παράλογες πράξεις βίας”, δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ.

Kentucky, we are aware of a series of incidents in Lexington around one suspect, including a trooper-involved shooting and an additional shooting at Richmond Road Baptist Church with multiple injuries. The trooper and others are being treated at a nearby hospital. 1/2