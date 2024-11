ΗΠΑ: Ένας άστεγος σκότωσε δύο άνδρες και τραυμάτισε μία γυναίκα στο Μανχάταν

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και μια γυναίκα τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες επιθέσεις με μαχαίρι στο Μανχάταν, στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς είπε στους δημοσιογράφους ότι κρατείται ένας ύποπτος και η αστυνομία «δεν αναζητά κανέναν άλλον» για τις επιθέσεις με δύο νεκρούς και μία τραυματία το βράδυ της Δευτέρας (18.11.2024) ώρα Ελλάδας στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας, τον Τζο Κένι, ο ύποπτος είναι ένας άστεγος 51 ετών, γνωστός στις αρχές επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί άλλες οκτώ φορές.

«Αυτό είναι άλλο ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της αποτυχίας της δικαιοσύνης και του συστήματος ψυχικής υγείας στη Νέα Υόρκη», τόνισε ο δήμαρχος, ο οποίος διώκεται, επίσης, από τις ομοσπονδιακές αρχές για διαφθορά. Σύμφωνα με τον Άνταμς, ο δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι τρεις επιθέσεις έγιναν μέσα σε διάστημα δυόμισι ωρών στη 19η, την 30ή και την 42η οδό του Μανχάταν – η τελευταία βρίσκεται πολύ κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρώτο θύμα, ένας οικοδόμος 36 ετών, μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα, ενώ δούλευε σε ένα εργοτάξιο και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε εναντίον ενός 68χρονου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ψάρευε στον ποταμό Ιστ.

Λίγο αργότερα δέχθηκε επίθεση μια γυναίκα 36 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Ένας οδηγός ταξί που περνούσε από το σημείο είδε τον δράστη και τον υπέδειξε στις αρχές, σύμφωνα με την εφημερίδα «New York Times».

BREAKING: Person Dead after a SERIAL STABBING SPREE – 3 people were stabbed in different parts of Manhattan this afternoon. Suspect is in Custody. Video by @L2FTV @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/Fg3gHlGB0p

Man on stabbing spree in NYC left 2 ppl dead and 1 in critical condition



The 51yo male in custody has a history of 8 prior arrests last being grand larceny in October 2024.



There’s something really wrong with the NYC justice system pic.twitter.com/LfgOWr9oAI