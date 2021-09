Η εξαφάνιση και δολοφονία της 22χρονης blogger Γκάμπι Πετίτο έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε πολλές άλλες άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Η υπόθεση τροφοδοτείται συνεχώς με σχετικά ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα social media, ενώ το ενδιαφέρον είναι πλέον στραμμένο στις εξελίξεις με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της άτυχης κοπέλας για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το FBI.

Την περασμένη Τρίτη οι αμερικανικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανα που είχαν εντοπιστεί στο εθνικό πάρκο Grand Teton ανήκαν στην 22χρονη Γκάμπι Πετίτο και ανακοίνωσαν ότι ο θάνατος της θεωρείται πλέον ανθρωποκτονία. Μια είδηση που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο και πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν.

Η τραγική ιστορία της 22χρονης Αμερικανίδας έμοιαζε κοινότυπη σε μια χώρα όπου χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίζονται κάθε χρόνο. Ωστόσο έχει προκαλέσει την προσοχή της κοινής γνώμης. «Στην αρχή ενδιαφέρθηκα απλώς διότι ήταν μια πραγματικά συναρπαστική ιστορία. Αναρωτιόμουν ‘γιατί συνέβη αυτό; Γιατί δεν επέστρεψε;», εξηγεί η 28χρονη Πάρις Κάμπελ. Με το ψευδώνυμο “stopitparis” έχει αναρτήσει περίπου 30 βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok στο οποίο έχει 263.000 ακόλουθους. «Είναι πραγματικά μια κατάσταση με την οποία μπορεί να ταυτιστεί κανείς», προσθέτει.

Η 22χρονη Γκαμπριέλ Πετίτο είχε φύγει τον Ιούλιο μαζί με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της Μπράιαν Λόντρι, με τον οποίο θα έκαναν ένα road trip. Το ζευγάρι ξεκίνησε με ένα βανάκι από τη Νέα Υόρκη και υποτίθεται ότι σε διάρκεια τεσσάρων μηνών θα έκαναν 4 σταθμούς. Την 1η Σεπτεμβρίου όμως ο 23χρονος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι τους στη Φλόριντα. Η οικογένεια της 22χρονης Γκαμπριέλ Πετίτο ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή της στις 11 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι δεν έχει νέα της από τα τέλη Αυγούστου.

Την περασμένη Τρίτη, το FBI επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα που είχαν εντοπιστεί στο εθνικό πάρκο Grand Teton ανήκαν στην 22χρονη Γκάμπι Πετίτο και ότι η άτυχη κοπέλα είχε πέσει θύμα δολοφονίας. Οι Αρχές χαρακτήρισαν τον Μπράιαν Λάντρι, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, ως «άτομο ενδιαφέροντος» και έκαναν έρευνες στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της, Μπράιαν Λόντρι, δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 14 Σεπτεμβρίου και είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τις αρχές στην υπόθεση εξαφάνισης της αρραβωνιαστικιάς του πριν χαθούν τα ίχνη του.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 23χρονο και αφορά παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας που ανήκε στην Γκάμπι Πετίτο. Ο Μπράιαν Λόντρι, όπως αναφέρει το ένταλμα, αναζητείται για «χρήση μη εξουσιοδοτημένης συσκευής πρόσβασης» που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του μεταξύ 30 Αυγούστου και 1ης Σεπτεμβρίου, μετά την ανθρωποκτονία της 22χρονης αρραβωνιαστικιάς του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή η Γκάμπι Πετίτο ήταν η 27η Αυγούστου όταν ένα ζευγάρι την είδε σε εστιατόριο του Γουαϊόμινγκ.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs