ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων φέρνει νομοσχέδιο για να αποτραπεί το «μπλακ άουτ» της κυβέρνησης Τραμπ

Την ψήφιση νομοσχεδίου για την αποτροπή μίας μερικής παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (02.03.2025).

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον δήλωσε την Κυριακή ότι ελπίζει πως θα ψηφιστεί ένα «καθαρό» νομοσχέδιο που θα δίνει προσωρινή λύση στη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θα «παγώνει» τα διαθέσιμα κονδύλια στα σημερινά επίπεδά τους.

Η εξέλιξη αυτή, θα αποτρέψει το ενδεχόμενο μίας μερικής παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, παύση που στην περίπτωση μη ψήφισης του νομοσχεδίου, θα μπορούσε να αρχίσει στις 15 Μαρτίου.

.@DanaBashCNN presses @SpeakerJohnson on sweeping cuts to government agencies and programs by Elon Musk and DOGE.



“We’re going to need a few more weeks, maybe a month or more, to qualify and quantify and then codify what Elon Musk and the DOGE effort is all about.” pic.twitter.com/74pgWvkxdP