ΗΠΑ: «Ιστορική και επιτυχημένη η επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν» – Έτσι χτυπούν οι βόμβες MOP

Απαντήσεις σε όλους και για όλα θέλησε να δώσει σήμερα (26.06.2025) ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ για την επιχείρηση «Midnight Hammer», δηλαδή τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν που διέταξε με αποφασιστικότητα ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Κυριακή (22.06.2025).

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, με τον ίδιο να δηλώνει αρχικά ότι αυτό που πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο όριο του 5% του ΑΕΠ των κρατών – μελών της Συμμαχίας, ήταν κάτι «ιστορικό».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να πληρώσει και πέτυχε μια νέα κατανομή των βαρών», είπε ο Χέγκσεθ αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες και έπειτα έστρεψε τα βέλη του κατά των δημοσιογράφων για την κάλυψη των αμερικανικών πληγμάτων στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ, του Φορντό και του Ισφαχάν.

.@SecDef: “What President Trump accomplished in NATO yesterday was game-changing and historic … 32 NATO countries committed to spending 5% of their GDP on defense on actually investing in the NATO alliance.” pic.twitter.com/T0KukbX4Km — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 26, 2025

«Θέλετε τόσο πολύ να ασκήσετε αρνητική κριτική στον Τραμπ, θέλετε τόσο πολύ να αποτύχει, που ελπίζατε τα αμερικανικά πλήγματα να ήταν αποτυχημένα, προσπαθήσατε να βρείτε σκάνδαλα και στοιχεία για να αμφισβητήσετε την αποτελεσματικότητα της επίθεσης» είπε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

.@SecDef: “When someone leaks something, they do it with an agenda. When you leak a portion of an intelligence assessment but just a little portion… that makes it seem like maybe the strike wasn’t effective, then you start a news cycle.” pic.twitter.com/tVpnOi04Ev — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 26, 2025

Έπειτα, τόνισε: «Καταστράφηκαν, εξουδετερώθηκαν, εξαφανίστηκαν [εννοεί τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις], διαλέξτε όποια λέξη θέλετε, επρόκειτο για μια ιστορική και επιτυχημένη επίθεση».

.@SecDef reads intelligence assessments that confirm the Iranian regime’s nuclear facilities have been obliterated:



“Rendered the enrichment facility inoperable”



“Enormous damage to Iran’s nuclear sites”



“Destroyed Iran’s centrifuge enrichment program”



“Destroyed” pic.twitter.com/wEkJaQVhr9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 26, 2025

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Νταν «Ράζιν» Κέιν, ο οποίος παρουσίασε ένα βίντεο που έδειχνε πώς λειτουργούν οι βόμβες GBU-57, δηλαδή οι bunker buster βόμβες με τις οποίες χτυπήθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κυρίως στο Φορντό.

WATCH



Gen. Dan “Razin” Caine presented and played a video demonstrating how the GBU-57 bunker busters operate.



“Unlike a normal surface bomb, you won’t see an impact crater because they’re designed to deeply bury and then function … All six weapons at each vent at Fordow… pic.twitter.com/C7et3D06GI — Open Source Intel (@Osint613) June 26, 2025

«Σε αντίθεση με μια συνηθισμένη βόμβα επιφανείας, δεν θα δείτε κρατήρα πρόσκρουσης επειδή οι GBU-57 έχουν σχεδιαστεί για να εισχωρούν βαθιά στο έδαφος και στη συνέχεια να λειτουργούν… Και οι έξι βόμβες σε κάθε άνοιγμα στο Φορντό πήγαν ακριβώς εκεί που προορίζονταν να πάνε», είπε ο Αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την συνέντευξη Τύπου στο αμερικανικό Πεντάγωνο αλλά και την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με αναρτήσεις στο Trutho Social, λέγοντας:

«Μία από τις σπουδαιότερες, πιο επαγγελματικές συνεντεύξεις Τύπου που έχω δει ποτέ! Οι ψεύτικες ειδήσεις [εννοεί το CNN και μερικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης] θα έπρεπε να απολύσουν όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το κυνήγι μαγισσών και να ζητήσουν συγγνώμη από τους σπουδαίους πολεμιστές μας και από όλους τους άλλους!

Τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά στο χώρο [εννοεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν] ήταν εργάτες που προσπαθούσαν να καλύψουν τα φρεάτια των υποδομών. Τίποτα δεν είχε αφαιρεθεί [εννοεί εξοπλισμό για εμπλουτισμό ουρανίου, όπως φυγοκεντρητές, από τις εγκαταστάσεις. Θα έπαιρνε πολύ χρόνο, θα ήταν πολύ επικίνδυνο και θα ήταν πολύ βαρύ και δύσκολο να μετακινηθεί!

Δείτε τις φωτογραφίες στις οποίες αναφέρεται ο Τραμπ:

Evidence Iran removed uranium stockpiles and nuclear materials from Fordo prior to US attack: @Maxar satellite images at Fordow – 16 trucks gathered on 19- 20 June with heavy machinery near the entrance to the main facility. pic.twitter.com/vgbzP1kN62

(https://t.co/WeFteWbIB9) — Robert A. Pape (@ProfessorPape) June 22, 2025

Η χθεσινή Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν ΜΕΓΑΛΗ, η πιο ενωμένη και παραγωγική στην ιστορία. Μια υπέροχη μέρα με απίστευτους ηγέτες που νοιάζονται για τις χώρες τους. Η συμφωνία για το 5% δίνει στο ΝΑΤΟ πραγματική δύναμη».