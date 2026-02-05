ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι του διαλόγου την Παρασκευή: «Ο Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», λέει ο Τραμπ

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες θα κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου την Παρασκευή (06.02.2026) στο Ομάν, επιβεβαίωσαν οι δύο κυβερνήσεις.

ΗΠΑ και Ιράν ξεκαθάρισαν πως οι συνομιλίες θα γίνουν τις πρωινές ώρες, βάζοντας τέλος στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε σχετικά με το αν θα γίνει εν τέλει η συνάντηση. Στο Ομάν αναμένεται να βρεθεί ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να ασκεί πίεση, λίγες ημέρες αφού έστειλε ναυτική δύναμη κρούσης και πολλά άλλα στρατιωτικά μέσα, λέγοντας πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει» να είναι «πολύ ανήσυχος».

«Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ προγραμματίστηκε να γίνουν στη Μούσκατ στις 10:00 (αύριο) Παρασκευή», ανέφερε μέσω X ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αφού δημοσιεύματα και δηλώσεις του Αμερικανού ομολόγου του δημιούργησαν αμφιβολίες για το εάν θα γίνουν πράγματι διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συνεχίσει το σχέδιο πίεσης, απειλώντας πως θα διατάξει στρατιωτική επιχείρηση αν το Ιράν δεν αποδεχθεί σειρά αμερικανικών διεκδικήσεων, που δεν περιορίζονται στο ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

«Νομίζω πως θα έπρεπε να είναι πολύ ανήσυχος αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε, διαπραγματεύονται μαζί μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε απόσπασμα συνέντευξής του που μετέδωσε το δίκτυο NBC News, όταν ερωτήθηκε για τον Ιρανό ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εξάλλου ότι οι ιρανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν νέα πυρηνική εγκατάσταση, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 εναντίον των 3 εγκαταστάσεων-κλειδιών.

«Σκέφτονταν να ανοίξουν νέα εγκατάσταση, σε κάποιο άλλο σημείο στη χώρα», είπε, προσθέτοντας: «το ανακαλύψαμε και τους είπα, αν το κάνετε αυτό, θα σας κάνουμε να υποστείτε πολύ σκληρά πράγματα».

«Είμαστε έτοιμοι»

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έσπειρε αμφιβολίες για το εάν θα γίνουν όντως συνομιλίες με το Ιράν.

«Νομίζαμε ότι είχε δημιουργηθεί εγκεκριμένο φόρουμ στην Τουρκία. Είχε δημιουργηθεί από διάφορους εταίρους που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν (…) Χθες είδα αντιφατικές πληροφορίες από πλευράς του Ιράν, που έλεγαν ότι δεν συμφώνησαν σε αυτό. Το ζήτημα επομένως τελεί ακόμη υπό συζήτηση», είπε ο Ρούμπιο.

«Αν οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούμε, είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με την Τεχεράνη ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπευθούν από τον απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ για τις λεπτές διπλωματικές αποστολές Στιβ Γουίτκοφ.

Απειλές και από την Τεχεράνη

Μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εναλλάσσουν απειλές με ανοίγματα σε διάλογο, ενώ άλλες κυβερνήσεις αποπειρώνται μεσολάβηση για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

Η Τεχεράνη έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένες στο ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων της και ευρύτερα για τις αμυντικές της δυνατότητες.

Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε κατηγορηματικά: «προκειμένου οι διαπραγματεύσεις να επιτύχουν πραγματικά κάτι ουσιώδες, πρέπει να συμπεριλάβουν ορισμένα στοιχεία, ιδίως την εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων τους, την υποστήριξή τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, το πυρηνικό πρόγραμμά τους και τη μεταχείριση του ίδιου του λαού τους».

Η Ουάσιγκτον έστειλε στον Κόλπο πάνω από 10 πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ η Τεχεράνη έχει απειλήσει να πλήξει σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν υποστεί επίθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την παραμικρή ένδειξη για το εύρος και τους σκοπούς ενδεχόμενης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσε να διατάξει στοχευμένα πλήγματα εναντίον των υποδομών ή πολύ ευρύτερη εκστρατεία για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που εγκαθιδρύθηκε το 1979.

Στο Ιράν, τα social media άνοιξαν ξανά -μετά από 3 εβδομάδες που είχε «πέσει» το internet- και έχουν πλημμυρίσει από μηνύματα που αποτίνουν φόρο τιμής σε διαδηλωτές που σκοτώθηκαν.

«Η κοινωνία μας πενθεί, κι εγώ επίσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, 32χρονος κάτοικος της νήσου Κεσμ, στον Κόλπο.