Κόσμος

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν ξανά την πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ στο Ιράν

Η εγκατάσταση είχε ήδη πληγεί την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ζημιές σε αρκετά κτίρια
H εγκατάσταση Νατάνζ
Vantor/Handout via REUTERS

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου (21.3.26) νέο σφοδρό βομβαρδισμό κατά της κύριας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ του Ιράν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ έρευνα στον χώρο των εγκαταστάσεων του Ιράν δεν καταγράφηκε καμία διαρροή ραδιενεργού υλικού και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους που ζουν κοντά στην εγκατάσταση.

Δείτε live όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ένας από τους βασικούς στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν είναι η εξάλειψη της ικανότητας της χώρας να παράγει πυρηνικά όπλα.

Η εγκατάσταση της Νατάνζ έχει γίνει στόχος και στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και ήταν στόχος των ΗΠΑ στην «Επιχείρηση Midnight Hammer» τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Η εγκατάσταση είχε ήδη πληγεί την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν ζημιές σε αρκετά κτίρια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει το Reuters, ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως η πυρηνική του εγκατάσταση στη Νατάνζ δέχθηκε επίθεση σήμερα.

Ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν έχει αναφερθεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός του χώρου της πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ, μία από τις βασικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

Ο διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε «την έκκλησή του για στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος» ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ στην πλατφόρμα Χ.

«Ο ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι η πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ υπέστη επίθεση σήμερα. Καμία αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας εξωτερικά της εγκατάστασης δεν έχει αναφερθεί», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
90
78
70
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ένοχος ο Έλον Μασκ για χειραγώγησει των μετοχών του Twitter
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών το 2022, μετά την προσφορά του για την εξαγορά του Twitter, δημοσίευε συνεχώς στους εκατομμύρια ακολούθους του ότι το δίκτυο ήταν γεμάτο από bots που παρήγαγαν spam και δημιουργούσαν ψεύτικους λογαριασμούς
Έλον Μασκ
Τραμπ: Εξετάζει αποκλιμάκωση του πολέμου και μεταφορά της ευθύνης για το Στενά του Ορμούζ σε άλλες χώρες
«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε τη σταδιακή ολοκλήρωση των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν»
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo