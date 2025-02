ΗΠΑ και Ρωσία καταψήφισαν το ψήφισμα Ουκρανίας – ΕΕ στον ΟΗΕ για τον τερματισμό του πολέμου

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία , η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα καταψήφισαν το ψήφισμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας στον ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τη Μόσχα με αφορμή την τρίτη επέτειο από της εισβολής της στα ουκρανικά εδάφη και την έναρξη του πολέμου.

Η γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) υποστήριξε ένα ψήφισμα που συντάχθηκε από την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση που καταδικάζει τη Ρωσία στην τρίτη επέτειο της πλήρους εισβολής της, απορρίπτοντας ένα αντίπαλο ψήφισμα των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζει τη διάσπαση του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη και την αυξανόμενη ένωση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η καταψήφιση του ψηφίσματος της Ουκρανίας και της Ευρώπης έφερε τις ΗΠΑ σε αντίθεση με τους μακροχρόνιους ευρωπαίους συμμάχους τους και αντ’ αυτού ευθυγραμμίστηκαν με τον επιτιθέμενο στον πόλεμο κατά την επέτειο της τριετίας από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στην ψηφοφορία, 93 χώρες υποστήριξαν το κοινό ευρωπαϊκό ψήφισμα που ονόμαζε τη Ρωσία, επιθετικό κράτος και την καλούσε να απομακρύνει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία, ενώ 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, το καταψήφισαν.

Η ψηφοφορία έγινε κατά τη συνάντηση Τραμπ με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι μίλησαν με τους ηγέτες της G7 για να συζητήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της Ουάσιγκτον και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για το μέλλον της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ είχαν εισαγάγει ένα αντίπαλο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο δεν αποκαλούσε τη Ρωσία επιθετική ούτε αναγνώριζε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Το αμερικανικό ψήφισμα ήταν μόλις τριών παραγράφων και δεν περιελάμβανε καμία αναφορά στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ χαρακτήρισε το αμερικανικό ψήφισμα «καλή κίνηση».

Παράλληλα, δεν ζητούσε κατάπαυση του πυρός ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη δράση, διότι πίστευε ότι αυτό θα αύξανε την αντίσταση της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Μάλιστα, οι ΗΠΑ είχαν επιδιώξει να μην προχωρήσει το ψήφισμα που συνυπέγραψε η Ουκρανία και οι Αμερικανοί διπλωμάτες είχαν ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της ΕΕ και της Ουκρανίας για να το αποσύρουν.

Πριν από την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, η Πρέσβης Dorothy Shea, επιτετραμμένη στην αποστολή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, είχε προτρέψει «όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Ρωσίας» να υποστηρίξουν το ψήφισμα.

«Μια απλή, ιστορική δήλωση από τη Γενική Συνέλευση που κοιτάζει μπροστά, όχι πίσω. Ένα ψήφισμα επικεντρωμένο σε μια, απλή ιδέα: Τερματισμός του πολέμου. Ένας δρόμος προς την ειρήνη είναι εφικτός», είπε.

Η στάση που κράτησαν οι Αμερικανοί έναντι του ευρωπαϊκού ψηφίσματος για το ουκρανικό προκαλεί αντιδράσεις με πιο χαρακτηριστική αυτήν του πρώην πρωθυπουργού του Βελγίου Γκι Φερχόφσταντ ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική, ντροπιαστική στιγμή στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς ψηφίζουν με τη Λευκορωσία, τη Ρωσία στον ΟΗΕ.

A historic, shameful moment in US history as it votes with Belarus, Russia at the UN.



The gamekeeper has become the poacher.



Churchill & Roosevelt turn in their graves. pic.twitter.com/p339b65Cpu