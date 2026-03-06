Κόσμος

ΗΠΑ και Βενεζουέλα αποκαθιστούν διπλωματικές σχέσεις, 2 μήνες μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Οι διπλωματικές σχέσεις Ουάσινγκτον και Καράκας είχαν διακοπεί το 2019
Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, συνοδεία Αμερικανών ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας
Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, συνοδεία Αμερικανών ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας / REUTERS

Δυο μήνες μετά την αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του πρώην Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον και το Καράκας θα αποκαταστήσουν τις «διπλωματικές σχέσεις» τους, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (06.03.2026) ώρα Ελλάδας.

Με τον Νικολάς Μαδούρο να εξακολουθεί να κρατείται σε φυλακές της Νέας Υόρκης, «οι ΗΠΑ και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις τους» προκειμένου να «διευκολυνθούν οι κοινές προσπάθειες» με σκοπό να υπάρξει «οικονομική ανάκαμψη» και να προχωρήσει η «πολιτική συμφιλίωση» στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει γρήγορη νίκη στο Ιράν γιατί ο πόλεμος κοστίζει – Οι ΗΠΑ ξόδεψαν 3,7 δισ. δολάρια τις πρώτες 100 ώρες
Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο καθώς τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν έντονη αστάθεια ενώ οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου όλο και αυξάνονται
Ντόναλντ Τραμπ
