ΗΠΑ: Νέο αεροπορικό δυστύχημα – Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε άρρωστο παιδί

Λίγα 24ωρα μετά το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον, σημειώθηκε μια νέα συντριβή αεροπλάνου, αυτή τη φορά στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Το αεροσκάφος τύπου Learjet 55 ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance. Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε η εταιρεία στο LinkedIn, αναφέρει ότι το αεροσκάφος που συνελήφθη στη Φιλαδέλφεια είχε απογειωθεί με τέσσερα μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες: έναν ασθενή (σ.σ. για τον οποίο επισημαίνει πως πρόκειται για παιδιατρικό περιστατικό) και τον συνοδό του.

Προηγούμενη ενημέρωση έκανε λόγο για δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, η τοποθεσία θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

Reportan nuevo accidente aéreo en Estados Unidos. Ahora se desploma un avión cerca del centro comercial Roosevelt Mall en Filadelfia, Pensilvania. Aún no se confirman causas del accidente. Equipo de recate ya está trabajando en contener las llamas pic.twitter.com/s8vE8OFc4B

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα (τοπική ώρα, 01:30 στην Ελλάδα). Το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Φιλαδέλφειας, το Northeast Philadelphia Airport (PNE) που εξυπηρετεί κυρίως ιδιωτικά τζετ και πτήσεις τσάρτερ.

Σύμφωνα με την FAA, το Learjet 55 συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το Northeast Philadelphia Airport με προορισμό το αεροδρόμιο Springfield-Branson στο Μισούρι.

Another plane crash, this time in Philadelphia a short time ago.pic.twitter.com/g1cPHLyCcW