ΗΠΑ: Ο Άντονι Φάουτσι αρνήθηκε να μιλήσει σε Επιτροπή της Γερουσίας και παραπέμπεται για περιφρόνηση

Μια επιτροπή της Γερουσίας έκρινε σήμερα Πέμπτη (06.08.2026) τον διακεκριμένο ανοσολόγο Άντονι Φάουτσι ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, επειδή αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δρ. Άντονι Φάουτσι είχε επικαλεστεί περισσότερες από 100 φορές την Πέμπτη Τροποποίηση, η οποία δίνει σε έναν πολίτη τη δυνατότητα να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο δικαστήριο στις 29 Ιουλίου. Η επίκληση δεν είναι παραδοχή ενοχής, αλλά μέσο προστασίας ενός πολίτη από πιέσεις.

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Σύμφωνα με τη New York Post, η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας, με ψήφους 8 προς 5, κήρυξε τον πρώην διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων ένοχο περιφρόνησης του Κογκρέσου, επειδή επικαλέστηκε τα δικαιώματά του βάσει του Πέμπτου Τροποποιητικού και αρνήθηκε να καταθέσει την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την πανδημία.

Ο Άντονι Φάουτσι, ο οποίος οργάνωσε την «απάντηση» του Λευκού Οίκου στην πανδημία της Covid-19, αρνήθηκε χθες Τετάρτη (05.08.2026) να απαντήσει σε μια επιτροπή της Γερουσίας για την προέλευση της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Καταγγέλλοντας την «προφανή εμμονή» του συντηρητικού γερουσιαστή και προέδρου της επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων, Ραντ Πολ, ο γιατρός προκάλεσε αίσθηση λέγοντας ότι, κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του, θα επικαλεστεί την 5η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις, προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Dr. Anthony Fauci on Wednesday repeatedly invoked the Fifth Amendment and declined to answer dozens of questions from senators in a Republican-led committee hearing about his handling of the COVID-19 pandemic. The scientist, who helped lead the nation’s COVID-19 response, was… pic.twitter.com/JFkYa3KeDO — The Associated Press (@AP) July 29, 2026

«Μετά την πανδημία της Covid-19, εμφανίστηκα κατ’ επανάληψη σε ακροάσεις της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, συνήθως ενόρκως (…) κατά τις οποίες απάντησα σε ερωτήσεις που αφορούσαν ακριβώς τα θέματα που απασχολούν σήμερα αυτήν τη συνεδρίαση», υπενθύμισε. Διαβεβαίωσε ότι επέλεξε να τηρήσει σιωπή γιατί θέλει να προστατευθεί απέναντι στις «επαναλαμβανόμενες συκοφαντικές δηλώσεις» του Ραντ Πολ. Ο γερουσιαστής τον κατηγορεί εδώ και χρόνια ότι έλεγε ψέματα και τις προηγούμενες ημέρες έδωσε στη δημοσιότητα αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιό του, ισχυριζόμενος ότι αντικρούουν ορισμένες από τις δημόσιες δηλώσεις του.

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«Το μοναδικό συμπέρασμα στο οποίο μπορώ να καταλήξω είναι ότι ο μοναδικός λόγος που με καλεί ενώπιον αυτής της επιτροπής είναι για να με ωθήσει να πω κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις συνεχείς δημόσιες απειλές του σύμφωνα με τις οποίες θα καταλήξω, αναφέρω επί λέξη, πίσω από τα κάγκελα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μετά λύπης του αποφάσισε να ακολουθήσει τις συμβουλές των δικηγόρων του.

Ο επί 38 χρόνια διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών (NIAID) έγινε, την εποχή της πανδημίας, ο πιο αναγνωρίσιμος ειδικός στις ΗΠΑ για το θέμα αυτό – μάλιστα, είχε γίνει και στόχος απειλών θανάτου. Γνωστός για την ευθύτητά του, είχε αντικρούσει πολλές φορές τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την οργή ενός μέρους της αμερικανικής δεξιάς αλλά και των συνωμοσιολογικών και αντιεμβολιαστικών κινημάτων. Πριν από τη σημερινή ακρόαση, ο ίδιος ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι «οι ιδέες του Φάουτσι ήταν τρελές».

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ ξεκίνησε τη σημερινή ακροαματική διαδικασία με μια μακρά ομιλία, αναφερόμενος στην προέλευση της Covid-19 και την άποψη ότι ο ιός διέφυγε από κάποιο εργαστήριο, καλώντας τον Φάουτσι «να πει την αλήθεια». Ο Πολ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν έρευνες σε ιούς στο εργαστήριο της κινεζικής πόλης Ουχάν, κάτι που έχει διαψεύσει πολλές φορές ο Φάουτσι.

Ο Φάουτσι αρνήθηκε να απαντήσει σε 15 ερωτήσεις του Πολ, επικαλούμενος πάντα την 5η Τροπολογία. Ο Πολ από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι δεν έχει το δικαίωμα να επικαλείται αυτήν την Τροπολογία, ότι η χάρη που του απένειμε ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «δεν θα τον προστατεύσει» και ότι θα υποστεί τις συνέπειες για την άρνησή του να απαντήσει στις ερωτήσεις του.

Πολλοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον γιατρό, καταγγέλλοντας μια «σταυροφορία» του Ραντ Πολ εναντίον του.

«Βρισκόμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να σας παγιδεύσουμε», είπε χαρακτηριστικά η Μάγκι Χάσαν.

Ο Άντονι Φάουτσι ήταν ένας από τους αιρετούς και πρώην κρατικούς υπαλλήλους στους οποίους δόθηκε «προληπτικά» χάρη από τον Τζο Μπάιντεν, πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος δικαιολόγησε αυτήν την ενέργεια λέγοντας ότι θέλει να τους «γλιτώσει» από πολιτικές έρευνες ή διώξεις μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία. Η χάρη δεν καλύπτει τη μετέπειτα συμπεριφορά του Φάουτσι.

Τα επόμενα βήματα

Μια παραπομπή για περιφρόνηση του Κογκρέσου πρέπει, κατά κανόνα, να εγκριθεί από αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια από την ολομέλεια της Γερουσίας – διαδικασία που πιθανότατα θα απαιτούσε πλειοψηφία 60 ψήφων και, κατ’ επέκταση, τη στήριξη των Δημοκρατικών, κάτι εξαιρετικά απίθανο δεδομένης της υπεράσπισης του Φάουτσι από το εν λόγω κόμμα.

Ωστόσο, ο Πολ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η εν λόγω ψηφοφορία ίσως να μην είναι απαραίτητη, δηλώνοντας στο Fox News ότι θα μπορούσε να διαβιβάσει την παραπομπή απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συνοδευόμενη από σχετικό νομικό υπόμνημα.

Εάν η παραπομπή προχωρήσει, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον —επικεφαλής του οποίου είναι η Ζανίν Πίρο, σύμμαχος του Τραμπ— θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα επιδιώξει την άσκηση δίωξης κατόπιν απόφασης σώματος ενόρκων