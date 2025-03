ΗΠΑ: Ο παλαιστής «Captain America» χαιρέτισε στρατιωτικά τον Ντόναλντ Τραμπ – «Πάλεψα για αυτόν»

Στρατιωτικές τιμές, απέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (22.03.2025) στον Ντόναλντ Τραμπ, ο παλαιστής «Captain America», ένα ψευδώνυμο που του ταίριαξε «γάντι» καθώς παλιότερα ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο επιτυχημένος παλαιστής, μετά τη νίκη του στο πρωτάθλημα NCAA, έναν αγώνα στον οποίο επικράτησε με 5-3 επί του αντιπάλου του, Gable Steveson, στράφηκε προς τον Ντόναλντ Τραμπ που καθόταν στις εξέδρες και τον χαιρέτισε στρατιωτικά.

Στη συνέχεια, τύλιξε το κορμί του με τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ το πλήθος του κόσμου ούρλιαζε με χαρά «USA, USA».

Δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ καθώς…. ποιος άλλος; Ο αγαπημένος φίλος και συνεργάτης του, Έλον Μασκ, αναφέρει το nypost.com.

Wyatt Hendrickson — a second lieutenant in the @usairforce — salutes President DonaldTrump after winning an @NCAAWrestling national championship pic.twitter.com/KK4ngwH7mW