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Συναγερμός στην Ευρώπη για το πετρέλαιο: Η Saudi Aramco «κόβει» φορτία μετά το μπλόκο στον East-West

Η Saudi Aramco ακυρώνει ή καθυστερεί παραδόσεις προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια, ενώ οι αγοραστές στρέφονται ήδη σε άλλες πηγές πετρελαίου
FILE - Storage tanks are seen at the North Jeddah bulk plant, an Aramco oil facility, in Jeddah, Saudi Arabia, on March 21, 2021.
Photo / AP Photo/Amr Nabil, File
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Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Η εξέλιξη έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα τις προμήθειες προς την Ευρώπη, καθώς φορτία αργού ακυρώνονται ή παραδίδονται με μεγάλη καθυστέρηση.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το oilprice.com, τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν ενημερωθεί ότι φορτία με πετρέλαιο που περίμεναν στα τέλη Σεπτεμβρίου από τη Σαουδική Αραβία, είτε ακυρώνονται είτε μετατίθενται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Δύο ακόμη διυλιστήρια περιμένουν ενημέρωση για τις δικές τους παραδόσεις.

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο East-West

Ο αγωγός East-West, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει έως και 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, βρίσκεται εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διαδρομές της Σαουδικής Αραβίας. Ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα στο ανατολικό τμήμα της χώρας προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, το σαουδαραβικό πετρέλαιο μπορεί να φτάσει στις διεθνείς αγορές χωρίς να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή της αγοράς δήλωσε στο Argus ότι όλα τα σαουδαραβικά φορτία που είχαν προγραμματιστεί για το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή ακόμη και να ακυρωθούν. Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι τα αποθέματα πετρελαίου στο Γιανμπού επαρκούν για περίπου πέντε ημέρες, αν και το Argus σημειώνει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτή την πληροφορία.

Η Saudi Aramco δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με όσα αναμένονταν πριν από λίγες εβδομάδες. Τον Αύγουστο, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η Saudi Aramco σχεδίαζε να παραδώσει κανονικά τις συμφωνημένες ποσότητες πετρελαίου σε τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια για τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που επικαλείται το Argus, από τις 11 Σεπτεμβρίου δεν έχει αναχωρήσει κανένα φορτίο σαουδαραβικού αργού από το Γιανμπού.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας μέσω του Σίντι Κερίρ στην Αίγυπτο έφτασαν κατά μέσο όρο τα 1,95 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Οι αφίξεις στο Αΐν Σόχνα κινήθηκαν περίπου στα 1,40 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Το πετρέλαιο που φτάνει στο Αΐν Σόχνα μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί μέσω του αγωγού SUMED στο Σίντι Κερίρ, στη Μεσόγειο. Ο συγκεκριμένος αγωγός έχει δυνατότητα μεταφοράς περίπου 2,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ξεκαθάρισε ότι το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής – Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών.

Διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για μια «εκτίμηση», ο Κρις Ράιτ είπε ότι θεωρεί ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει «μερικές ημέρες». Σημείωσε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού.

Η Ευρώπη ψάχνει άλλες λύσεις

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν εναλλακτικές πηγές πετρελαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πολωνική Orlen, η οποία προχώρησε σε αγορές άλλων ποικιλιών αργού για να καλύψει τις ανάγκες της.

Σύμφωνα με traders που επικαλείται το Reuters, η εταιρεία αγόρασε πετρέλαιο από τη Βόρεια Θάλασσα, όπως Grane, Johan Sverdrup και Johan Castberg. Παράλληλα, αναζήτησε προσφορές για αμερικανικό WTI Midland και καζακικό CPC Blend.

Τουλάχιστον τέσσερις προγραμματισμένες μεταφορές με δεξαμενόπλοια από το Σίντι Κερίρ προς το Γκντανσκ για τον Σεπτέμβριο δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η Saudi Aramco καλύπτει περίπου το 40% του αργού που επεξεργάζεται η Orlen, η οποία διαθέτει διυλιστήρια στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχία. Από την πλευρά της, πάντως, η πολωνική εταιρεία αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις της συνεχίζουν να τροφοδοτούνται κανονικά με πρώτη ύλη.

Η διακοπή του East-West αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά. Μια βλάβη που αρχικά αφορούσε κυρίως τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας έχει αρχίσει να επηρεάζει και τους Ευρωπαίους αγοραστές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, ακυρώσεις φορτίων και την ανάγκη να βρουν γρήγορα εναλλακτικές προμήθειες.

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