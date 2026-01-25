ΗΠΑ: Πάνω από 670.000 νοικοκυριά και καταστήματα χωρίς ηλεκτροδότηση – Σχεδόν 10.000 ακυρώσεις πτήσεων λόγω της «ιστορικής χιονοθύελλας»

Σε περισσότερους από 670.000 πολίτες, είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί (25.01.2026) στις ΗΠΑ, ενώ σχεδόν 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε όλη τη χώρα, καθώς σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τη χώρα από το Τέξας στα νοτιοδυτικά μέχρι τα βορειοανατολικά.

Οι πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, έχουν το μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών και εμπορικών καταστημάτων που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω διακοπή της ηλεκτροδότησης, με περισσότερους από 100.000 «πελάτες» σε καθεμιά, αφού η καταιγίδα προκάλεσε σφοδρή χιονοθύελλα στην περιοχή, όπως έγινε γνωστό από το PowerOutage.com που παρακολουθεί και καταγράφει τέτοιου είδους βλάβες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα σαρώσουν και σήμερα Κυριακή, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας.

Χθες, Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την καταιγίδα «ιστορική» και ενέκρινε να κηρυχθούν σε κατάσταση ομοσπονδιακής έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφής οι πολιτείες Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Αρκάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με όλες τις Πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε Ασφαλείς και Παραμείνετε Ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ και επικίνδυνα παγωμένους ανέμους αύριο, Δευτέρα, στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Περισσότερες από 9.990 πτήσεις, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στις ΗΠΑ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, ενώ περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, Σάββατο.

Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες να ενημερώνονται για ενεδεχόμενες αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων.