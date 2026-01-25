Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Πάνω από 670.000 νοικοκυριά και καταστήματα χωρίς ηλεκτροδότηση – Σχεδόν 10.000 ακυρώσεις πτήσεων λόγω της «ιστορικής χιονοθύελλας»

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας
Ένας άνθρωπο διασχίζει το δρόμο κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης κοντά στην Times Square, καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα εξαπλώνεται σε μια μεγάλη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών
Ένας άνθρωπο διασχίζει το δρόμο κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης κοντά στην Times Square, καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα εξαπλώνεται σε μια μεγάλη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών / REUTERS/Eduardo Munoz

Σε περισσότερους από 670.000 πολίτες, είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί (25.01.2026) στις ΗΠΑ, ενώ σχεδόν 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε όλη τη χώρα, καθώς σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τη χώρα από το Τέξας στα νοτιοδυτικά μέχρι τα βορειοανατολικά.

Οι πολιτείες Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, έχουν το μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών και εμπορικών καταστημάτων που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω διακοπή της ηλεκτροδότησης, με περισσότερους από 100.000 «πελάτες» σε καθεμιά, αφού η καταιγίδα προκάλεσε σφοδρή χιονοθύελλα στην περιοχή, όπως έγινε γνωστό από το PowerOutage.com που παρακολουθεί και καταγράφει τέτοιου είδους βλάβες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα σαρώσουν και σήμερα Κυριακή, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας.

Χθες, Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την καταιγίδα «ιστορική» και ενέκρινε να κηρυχθούν σε κατάσταση ομοσπονδιακής έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφής οι πολιτείες Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Αρκάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με όλες τις Πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε Ασφαλείς και Παραμείνετε Ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ και επικίνδυνα παγωμένους ανέμους αύριο, Δευτέρα, στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Περισσότερες από 9.990 πτήσεις, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στις ΗΠΑ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, ενώ περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, Σάββατο.

Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες να ενημερώνονται για ενεδεχόμενες αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων.

Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, ισχυρίζεται η Νίκη Τζαβέλα: «Κορυφαίο λάθος που τον επέλεξα»
Η πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, αποκάλυψε ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος, στο οποίο η ίδια η Νίκη Τζαβέλα ήταν αντιπρόεδρος
Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα
Πάνω από 10 φορές πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι οι πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη - «Ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» λέει η οικογένειά του
Ο Άλεξ Πρέτι «ήταν μια γενναιόδωρη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένειά του και τους φίλους του», όπως και για τους βετεράνους τους οποίους φρόντιζε στο νοσοκομείο της Μινεάπολης, λένε φίλοι και συγγενείς του
Λουλούδια σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο μετά τον θάνατο ενός άνδρα που πυροβολήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες που προσπαθούσαν να τον συλλάβουν, στο Μινεάπολις της Μινεσότα
Βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης λόγω κακοκαιρίας προκάλεσε το «μυστηριώδες» black out στο Νουούκ στη Γροιλανδία
Οι Γροιλανδοί είναι συνηθισμένοι σε διακοπές του ηλεκτρικού, οι οποίες συχνά οφείλονται στο βαρύ χειμώνα εξαιτίας και προκαλεί ζημιές στο καλώδιο υψηλής τάσης
Η ηλεκτρική ενέργεια έχει διακοπεί στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Σαββάτου
Ιστορική χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: Άδεια ράφια σούπερ μάρκετ, πολικές θερμοκρασίες και 230.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Συνολικά, 21 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας
Σφοδρές χιονοπτώσεις στις ΗΠΑ 5
Μινεσότα: «Δεν είχε όπλο, δεν λένε την αλήθεια, φοβάμαι να πάω σπίτι» λέει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι από την ICE
Γιατρός, που έσπευσε να βοηθήσει τον Πρέτι, διαπίστωσε τουλάχιστον τρία τραύματα στην πλάτη, ένα στο πάνω αριστερό μέρος του στήθους και πιθανό τραύμα στον λαιμό
Ο Άλεξ Πρέτι νεκρός σε δρόμο της Μινεάπολις
22
Χιονοθύελλα παραλύει τις ΗΠΑ: 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα, ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις
Μιλώντας για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο Τραμπ κήρυξε κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια
Απίστευτο χιόνι στην Οκλαχόμα
