Κόσμος

ΗΠΑ: Πυρομαχικά αξίας 5,6 δισ. δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τις δύο πρώτες ημέρες κατά του Ιράν

Μέλη του Κογκρέσου, που ενδέχεται σύντομα να κληθούν να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχίες ότι η σύρραξη αυτή θα εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα
A screengrab from a video released by U.S. Central Command (CENTCOM) shows a missile being fired from an unknown location, released February 28, 2026, in this still image obtained from social media. CENTCOM via X/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT Verification lines: Reuters was not able to independently verify the location and the date when the video was filmed. U.S. confirmed attack on Iran on Saturday (February 28). No older version of the video was found posted before Saturday (February 28).
Εκτόξευση πυραύλου / Reuters

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν, σε μια έκθεση που υποβλήθηκε σε Επιτροπές του Κογκρέσου, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση αυτών των πληροφοριών.

Μέλη του Κογκρέσου, που ενδέχεται σύντομα να κληθούν να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχίες ότι η σύρραξη αυτή θα εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα, σε μια περίοδο που η αμυντική βιομηχανία δυσκολεύεται ήδη να ανταποκριθεί στη ζήτηση για πυρομαχικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή (06.03.2026) με στελέχη επτά αμυντικών βιομηχανιών, καθώς το Πεντάγωνο προσπαθεί να αναπληρώσει τα εφόδιά του. Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως κάποια εκτίμηση για το κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με το Ισραήλ.

Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερες πληροφορίες και καταθέσεις αξιωματούχων για θέματα όπως το πώς ο πόλεμος αυτός μπορεί να επηρεάσει την αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολλοί βοηθοί γερουσιαστών και βουλευτών λένε ότι αναμένουν πως ο Λευκός Οίκος σύντομα θα υποβάλει αίτημα στο Κογκρέσο για επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο στο Ιράν. Ορισμένοι λένε ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει 50 δισεκ. δολάρια, άλλοι όμως πιστεύουν ότι η εκτίμηση αυτή είναι χαμηλή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
77
77
56
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo