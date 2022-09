Σοκ προκαλεί το περιστατικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο Οχάιο των ΗΠΑ και δείχνει την στιγμή που ένας πατέρας πυροβολεί και σκοτώνει τον πρώην σύντροφο της κόρης του όταν αυτός προσπαθούσε να εισβάλει στο σπίτι τους τον περασμένο Ιούλιο.

Η κάμερα καταγράφει τον 22χρονο Τζέιμς Ράιλ να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, αν και τα μέλη της οικογένειάς που ήταν στο σπίτι τον προέτρεπαν να φύγει από το σπίτι. Αυτός όμως τους αγνόησε και ο νεαρός άνδρας αρχίζει να χτυπάει με τον ώμο του την ξύλινη πόρτα, προσπαθώντας να τη σπάσει.

Ακούγεται μάλιστα και ο Μιτς Ντούκρο, πατέρας της πρώην συντρόφου του 22χρονου, να του λέει ότι είναι οπλισμένος.

Ο Τζέιμς Ράιλ όμως παραβιάζει τελικά την πόρτα, την ανοίγει και δέχεται τρεις πυροβολισμούς. Ο 22χρονος προσπαθεί να διαφύγει αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω καταρρέει.

Οταν έφτασε το ασθενοφόρο οι τραυματιοφορείς διαπίστωσαν τον θάνατο του, καθώς είχε δεχθεί δύο σφαίρες στους ώμους και μία στην πλάτη.

Imagine watching your son’s bad decision in real time end in his death.



As per shootings, this one was completely justified. The father; of his ex girlfriend, did everything right and gave him more than 3 opportunities to gtfoh.



Don’t be like, James Rayl. pic.twitter.com/o0hyIwecdC