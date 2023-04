Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (15.04.2023) στο Κεντάκι των ΗΠΑ, καθώς οι Αρχές κλήθηκαν για περιστατικό με πυροβολισμούς. Άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον ενός πλήθους εκατοντάδων ανθρώπων που ήταν συγκεντρωμένοι σε πάρκο στο Λούισβιλ.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Chickasaw Park στο Λούισβιλ των ΗΠΑ περίπου στις 21:00 (τοπική ώρα) το βράδυ του Σαββάτου (15.04.2023). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, ενώ η αστυνομία ζήτησε από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί της.

«Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο πάρκο τη στιγμή των πυροβολισμών, όταν κάποιος άρχισε να πυροβολεί μέσα στο πλήθος, χτυπώντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Λούισβιλ, Πολ Χάμφρεϊ.

Δείτε βίντεο:

🚨#BREAKING: Mass shooting with multiple people injured and fatalities at the park



📌#Louisville | #Kentucky⁰

Currently, numerous Law enforcement and other agencies are on scene in Louisville Kentucky after a mass shooting took place. Officials are reporting that two people are… pic.twitter.com/U5bavxEWKt