Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς ένας 15χρονος έφηβος έπεσε νεκρός και τρεις ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, τραυματίστηκαν χθες Κυριακή (19.6.2022) το βράδυ στην πόλη της Ουάσιγκτον έπειτα από μια συναυλία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Προηγήθηκαν δύο άλλα περιστατικά που προκάλεσαν πανικό μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στη συναυλία, η οποία διοργανώθηκε χωρίς να χορηγηθεί άδεια, με την ευκαιρία της γιορτής Juneteenth, της επετείου από την κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ, στις 19 Ιουνίου 1865.

Την ώρα των δύο άλλων περιστατικών, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν προσπαθώντας να φύγουν από το σημείο, εξήγησε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, Ρόμπερτ Κόντι, και τότε ήταν που οι Αρχές διέκοψαν τη συναυλία.

Αμέσως μετά και παρά την παρουσία ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας στο σημείο, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένας έφηβος σκοτώθηκε, πρόσθεσε ο Κόντι. Ένας αστυνομικός και δύο πολίτες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

AGAIN. Police are reporting multiple people shot at the location of the HBCU festival Moechella in Washington, DC, to celebrate Juneteenth. pic.twitter.com/oVYtQ50a3g — Shannon Watts (@shannonrwatts) June 20, 2022

Δεν σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό δεν έχει βρεθεί, σημείωσε ο ίδιος.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν ο έφηβος ήταν στόχος μιας επίθεσης, εξήγησε ο Κόντι, ενώ πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί είχαν κατάσχει κοντά στο σημείο της συναυλίας δύο παράνομα όπλα και αναζητούν έναν άνδρα ο οποίος είχε επίσης στην κατοχή του όπλο χωρίς να διαθέτει άδεια.

🚨#BREAKING: Teenager killed and 3 others injured at a music event called Moechella



📌#Washington | #DC



DC police have reported 4 people were shot at a Juneteenth music event a 15-year-old boy has been pronounced dead 3 others have been transported pic.twitter.com/3jx31FEORW — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 20, 2022

Ο ίδιος χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι άνθρωποι που έχουν παράνομα στην κατοχή τους όπλα βρίσκονται «σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές», με αποτέλεσμα να αποτελούν «κίνδυνο για τους ανθρώπους που απλώς θέλουν να χαρούν τον καλό καιρό, τη Γιορτή του Πατέρα, την πόλη μας».

Chief Contee and city officials provide an update regarding a shooting with multiple victims shot, including an MPD officer, that occurred this evening in the area of 14th and U Street, NW. https://t.co/j2w5yXqvPZ — DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022

«Αρκεί ένας άνθρωπος (με όπλο)… δυστυχώς ένα αγόρι 15 ετών σκοτώθηκε», κατέληξε ο Κόντι.

Στις ΗΠΑ παρατηρείται άνοδος των βίαιων περιστατικών με πυροβόλα όπλα, με το μακελειό σε δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας στις 24 Μαΐου να είναι ένα από τα πιο τραγικά. Τότε σκοτώθηκαν 19 μαθητές και δύο δασκάλες.

Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων πολλοί έχουν αυτοκτονήσει, σύμφωνα με το Gun Violence Archive.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ