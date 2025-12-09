ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ένας ύποπτος υπό κράτηση

Τουλάχιστον ένας φοιτητής σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά σε πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ, αργά χθες (09.12.2025) το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Όπως ανέφερε η αστυνομία του Φράνκφορτ, της πρωτεύουσας της πολιτείας του Κεντάκι στις ανατολικές – κεντρικές ΗΠΑ, ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Οι ίδιες Αρχές ανακοίνωσαν ακόμα ότι η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί μετά το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

«Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ με μήνυμά του στο X (πρώην Twitter).

«Οι αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσους επηρεάστηκαν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Βίντεο από το WLKY-TV του Λούισβιλ – της μεγαλύτερης πόλης του Κεντάκι – δείχνει πολλά αστυνομικά οχήματα έξω από ένα σύμπλεγμα κοιτώνων.

Στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1886, φοιτούν περίπου 2.200 φοιτητές.