Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας και ένας ύποπτος υπό κράτηση

Στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1886, φοιτούν περίπου 2.200 φοιτητές
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ
πηγή φωτογραφίας Χ

Τουλάχιστον ένας φοιτητής σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά σε πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι των ΗΠΑ, αργά χθες (09.12.2025) το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Όπως ανέφερε η αστυνομία του Φράνκφορτ, της πρωτεύουσας της πολιτείας του Κεντάκι στις ανατολικές – κεντρικές ΗΠΑ, ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση.

Οι ίδιες Αρχές ανακοίνωσαν ακόμα ότι η πανεπιστημιούπολη έχει αποκλειστεί μετά το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

«Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ με μήνυμά του στο X (πρώην Twitter).

«Οι αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσους επηρεάστηκαν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Βίντεο από το WLKY-TV του Λούισβιλ – της μεγαλύτερης πόλης του Κεντάκι – δείχνει πολλά αστυνομικά οχήματα έξω από ένα σύμπλεγμα κοιτώνων.

 

Στο πανεπιστήμιο του Κεντάκι, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1886, φοιτούν περίπου 2.200 φοιτητές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
201
162
112
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίκη στην Βρετανία: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε την σύντροφό του με κουζινομάχαιρο – Την κατηγόρησε ότι του επιτέθηκε πρώτη
Ο 26χρονος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η 31χρονη σύντροφός του του επιτέθηκε πρώτη με κουζινομάχαιρο ενώ φαινόταν «τρελή», «παράφρων» και «δαιμονισμένη»
Ο πλούσιος 26χρονος που κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της συντρόφου του
Παραδοχή Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»
«Είμαι έτοιμος για εκλογές, ζητώ από ΗΠΑ και Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας- Εάν γίνει αυτό, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών» τονίζει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 36
Newsit logo
Newsit logo