Οργή έχει προκαλέσει στους Αμερικανούς το κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι που εμφανίστηκε πάνω από κάποιες περιοχές των ΗΠΑ και ορισμένοι θέλουν να το καταρρίψουν.

Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί και γερουσιαστές δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση Μπάιντεν που δεν το έχει καταρρίψει και μάλιστα δεν διστάζουν να ανεβάζουν στα social media φωτογραφίες με όπλα θέλοντας να πυροβολήσουν το μπαλόνι.

«Αν ο Τζο Μπάιντεν και η διοίκησή του δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν το προφανές και να καταρρίψουν ένα εχθρικό αερόστατο παρακολούθησης, ίσως πρέπει να αφήσουμε τους καλούς πολίτες της Μοντάνα να αυτοσχεδιάσουν… Φαντάζομαι ότι έχουν τις ικανότητες και την αποφασιστικότητα να το κάνουν μόνοι τους» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο Twitter.

If Joe Biden and his administration are too weak to do the obvious and shoot down an enemy surveillance balloon perhaps we just let the good people of Montana do their thing… I imagine they have the capability and the resolve to do it all themselves.

