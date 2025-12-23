ΗΠΑ: Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball

Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια εκτοξεύτηκε το τζακ πoτ στο αμερικανικό λαχείο Powerball πριν την κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων την Τετάρτη (24.12.2025). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά σε κληρώσεις λοταρίας στην αμερικανική ιστορία.

Δεν βρέθηκε κανένας που να πέτυχε τον νικητήριο συνδυασμό αριθμών της 22ας Δεκεμβρίου του αμερικανικού λαχείου: 3, 18, 36, 41, 54 και τον αριθμό 7 του Powerball.

Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, εννέα λαχεία κέρδισαν έπαθλα 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο νικητής της κλήρωσης της παραμονής των Χριστουγέννων, μπορεί να επιλέξει εάν θα λάβει το ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες δόσεις, σε βάθος 29 ετών, ή μία εφάπαξ πληρωμή ύψους 781,3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων.

Αυτό είναι το τέταρτο υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία της λαχειοφόρου αγοράς.

Η κλήρωση έχει οριστεί για τις 23:59 (Ανατολική ώρα ΗΠΑ) την παραμονή Χριστουγέννων (05:59 ώρα Ελλάδας), με πιθανότητες να κερδίσει κανείς το τζακ ποτ να είναι 1 στα 292,2 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο τζακ ποτ λαχείου στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν το Powerball ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κερδήθηκε στην Καλιφόρνια το 2022.

Τα μεγάλα τζακ ποτ τείνουν να ενισχύουν τις πωλήσεις λαχνών, ενισχύοντας τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία λαχείων που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και άλλες δημόσιες δαπάνες.