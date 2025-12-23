Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το τζακ πoτ του αμερικανικού χριστουγεννιάτικου λαχείου Powerball

Οι πιθανότητες να κερδίσει κανείς το τζακ ποτ είναι μία στα 292,2 εκατομμύρια
Ένα λαχείο για το τζακ ποτ του Powerball
Ένα λαχείο για το τζακ ποτ του αμερικανικού Powerball / EPA / Φωτογραφία Erik S. Lesser

Στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια εκτοξεύτηκε το τζακ πoτ στο αμερικανικό λαχείο Powerball πριν την κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων την Τετάρτη (24.12.2025). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά σε κληρώσεις λοταρίας στην αμερικανική ιστορία.

Δεν βρέθηκε κανένας που να πέτυχε τον νικητήριο συνδυασμό αριθμών της 22ας Δεκεμβρίου του αμερικανικού λαχείου: 3, 18, 36, 41, 54 και τον αριθμό 7 του Powerball.

Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, εννέα λαχεία κέρδισαν έπαθλα 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο νικητής της κλήρωσης της παραμονής των Χριστουγέννων, μπορεί να επιλέξει εάν θα λάβει το ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες δόσεις, σε βάθος 29 ετών, ή μία εφάπαξ πληρωμή ύψους 781,3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων.

Αυτό είναι το τέταρτο υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία της λαχειοφόρου αγοράς.

Η κλήρωση έχει οριστεί για τις 23:59 (Ανατολική ώρα ΗΠΑ) την παραμονή Χριστουγέννων (05:59 ώρα Ελλάδας), με πιθανότητες να κερδίσει κανείς το τζακ ποτ να είναι 1 στα 292,2 εκατομμύρια.

Το μεγαλύτερο τζακ ποτ λαχείου στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν το Powerball ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κερδήθηκε στην Καλιφόρνια το 2022.

Τα μεγάλα τζακ ποτ τείνουν να ενισχύουν τις πωλήσεις λαχνών, ενισχύοντας τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία λαχείων που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και άλλες δημόσιες δαπάνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
245
199
148
146
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αυτοκτόνησε γνωστός Αυστραλός αθλητικός ρεπόρτερ στο Λος Άντζελες - Έπεσε στο κενό από ταράτσα κτηρίου
Ο ίδιος ασχολούταν κυρίως με το ρεπορτάζ του τένις, ενώ φαινόταν πολύ χαρούμενος στην δουλειά του παίρνοντας συνεντεύξεις από τους κορυφαίους στο κόσμο, όπως τον Κάρλος Αλκαράθ
ρεπόρτερ
Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ σε αρκετά έγγραφα για εγγυήσεις ασφαλείας και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Το Κίεβο έχει ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις από τους συμμάχους για να αποτρέψουν μία ακόμη ρωσική εισβολή έπειτα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo