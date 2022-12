Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από την Πέμπτη τις ΗΠΑ. Ο «κυκλώνας – βόμβα», όπως ονομάστηκε, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε όλη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές άγγιξε ακόμα και τους -50 βαθμούς Κελσίου.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν στο Τέξας και στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όπου οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν. Τουλάχιστον τέσσερις σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε καραμπόλα 50 οχημάτων που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο εξαιτίας του κυκλώνα.

Στη Μοντάνα η θερμοκρασία έπεσε στους – 46 βαθμούς, ενώ καραμπόλα 50 οχημάτων με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο.

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά και χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Οι χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές είναι πρωτοφανείς, ενώ και οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

Χιονοπτώσεις, ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων και χάος στις μετακινήσεις σε Τορόντο και Κεμπέκ. Καθηλωμένες είναι και οι πτήσεις στο Βανκούβερ.

Η κακοκαιρία πλήττει μια τεράστια έκταση από το Τέξας μέχρι το Κεμπέκ του Καναδά.

Οι αρχές ζητούν τον περιορισμό των μετακινήσεων έως ότου περάσει η «ιστορικών διαστάσεων» καταιγίδα.

The waves are intensifying along the eastern shore of Lake Erie as the Buffalo, NY area gets hit with a bomb cyclone @foxweather pic.twitter.com/fxeAb11mid

Στο Τέξας ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, έξω από εστιατόριο. Στο Κεντάκι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πολικών θερμοκρασιών.

Extreme #blizzard stranding motorists Downtown Buffalo. Family here stranded 7 hours a block from shelter. @bclemms and I escorted to shelter. Seems like survival situations playing out a block or two away in whiteout. Worst blizzard I have ever covered pic.twitter.com/ZvnBR9KeX7