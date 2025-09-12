ΗΠΑ: Βαμμένοι σκίουροι προκαλούν απορίες σε πόλη του Κονέκτικατ

Ένα ασυνήθιστο θέαμα εξέπληξε κατοίκους του East Hartford, στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ: δύο σκίουροι εμφανίστηκαν… βαμμένοι σε ροζ και μπλε. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η δημοτική υπηρεσία ελέγχου ζώων δείχνουν τα μικρά τρωκτικά καλυμμένα από το κεφάλι έως την ουρά με έντονα χρώματα.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Κρίστιν Τζαντ της υπηρεσίας ελέγχου ζώων του East Hartford στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, οι αρμόδιοι συνεργάζονται με κέντρο αποκατάστασης άγριας ζωής για να αποφασίσουν πώς θα βοηθήσουν καλύτερα τα ζώα. Οι σκίουροι εντοπίστηκαν ζωντανοί και δραστήριοι το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025), αλλά εξακολουθούν να είναι βαμμένοι.

Η ανάρτηση στο Facebook από τις αρχές, που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 15.000 αντιδράσεις, προκάλεσε κυρίως αστεία σχόλια αντί για χρήσιμες πληροφορίες. «Χρησιμοποιούν πλέον σκίουρους για gender reveal parties;» αστειεύτηκε ένας χρήστης.

Η υπηρεσία East Hartford Animal Control καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει καμία ένδειξη για την ταυτότητα του δράστη.