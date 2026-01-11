Συμβαίνει τώρα:
Ιράν: Ανατριχιαστικό βίντεο από συγγενείς που αναζητούν τους δικούς τους ανάμεσα σε νεκρούς διαδηλωτές

Ο νεότερος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και για 10.000 συλλήψεις
Ιρανοί παρακολουθούν βίντεο, αναζητώντας δικούς τους που σκοτώθηκαν
Ιρανοί παρακολουθούν βίντεο, αναζητώντας δικούς τους που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις / πηγή φωτογραφίας Χ

Ολοένα και περισσότερα «πτώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» καταφτάνουν σε νοσοκομεία του Ιράν. Η χώρα εξακολουθεί να συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, όπου ο αριθμός των νεκρών από τα πυρά των αρχών ασφαλείας, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέρχεται πλέον σε εκατοντάδες.

Οι διαδηλώσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων στο Ιράν καταπνίγονται στο αίμα από τις αρχές του θεοκρατικού καθεστώτος, οι οποίες οπλισμένες με στρατιωτικά τυφέκια, ανοίγουν πυρ, σκοτώνοντας αδιακρίτως.

Ο νεότερος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, σύμφωνα με μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και για 10.000 συλλήψεις.

Την ίδια στιγμή, ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Τεχεράνη ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Κυριακή (11.01.2026).

Στο ανατριχιαστικό βίντεο του OSINTdefender, απεικονίζονται οι οικογένειες που αναζητούσαν στις 9 Ιανουαρίου τούς αγαπημένους τους στο ιατροδικαστικό κέντρο Kahrizak, στα νότια τις ιρανικής πρωτεύουσας.

«Πλήρες βίντεο διάρκειας έξι λεπτών που δείχνει οικογένειες να αναζητούν στις 9 Ιανουαρίου, τους αγαπημένους τους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, στο Ιατροδικαστικό Κέντρο Kahrizak, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Στο βίντεο, μέσα στο κτίριο φαίνεται μία οθόνη που δείχνει έναν μετρητή εικόνων που κυμαίνεται από 001 έως 250, υποδηλώνοντας ότι τουλάχιστον 250 άτομα σκοτώθηκαν μόνο στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής που έλαβε χώρα τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου».

Προσοχή, οι εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές:

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βοηθήσει τους Ιρανούς που διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα ενάντια στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν την Κυριακή στην «The Jerusalem Post», πηγές που είναι ενήμερες για τις λεπτομέρειες των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Κόσμος
