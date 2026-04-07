Ιράν: Αποφυλακίστηκε ζευγάρι Γάλλων εκπαιδευτικών που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία το 2022

Η Σεσίλ Κολέρ, 41 ετών και ο 72χρονος Ζακ Παρί είχαν συλληφθεί στις 7 Μαΐου 2022, την τελευταία ημέρα των διακοπών τους στο Ιράν
«Αέρα» ελευθερίας αναπνέουν έπειτα από τριάμισι χρόνια στις φυλακές του Ιράν, οι Γάλλοι Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί. Το ζευγάρι εκπαιδευτικών είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και στη συνέχεια, από τον περασμένο Νοέμβριο, τέθηκαν σε κατ’ οίκον κράτηση, στη γαλλική πρεσβεία της Τεχεράνης.

Όπως ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν, οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί «είναι ελεύθεροι και κατευθύνονται ήδη προς τη Γαλλία, έπειτα από τριάμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν».

«Είναι μία ανακούφιση για όλους μας και, προφανώς, για τις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε τις αρχές του Ομάν για τη μεσολάβησή τους, τις κρατικές υπηρεσίες και τους πολίτες που κινητοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην επιστροφή τους», πρόσθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

 

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι «Γαλλία και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση δύο Γάλλων πολιτών που κρατούνταν στο Ιράν, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ενός Ιρανού πολίτη στη Γαλλία».

Από το περιβάλλον του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έγινε γνωστό ότι οι δύο πρώην κρατούμενοι αναχώρησαν από το Ιράν τα ξημερώματα, μαζί με τον πρέσβη της Γαλλίας στο Ιράν και βρίσκονται πλέον στο Αζερμπαϊτζάν. Το υπουργείο οργανώνει την επιστροφή τους στο Παρίσι, μέσω του Αζερμπαϊτζάν.

«Είναι οριστικά ελεύθεροι! Πριν από λίγα λεπτά στο τηλέφωνο μου εξέφρασαν τη συγκίνηση και τη χαρά τους που θα ξαναβρεθούν σύντομα στη χώρα τους, κοντά στους δικούς τους», ανέφερε ο Μπαρό στο δικό του μήνυμα στo Χ.

 

 

Το χρονικό του εφιάλτη

Η καθηγήτρια Σεσίλ Κολέρ, 41 ετών και ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Ζακ Παρί, 72 ετών, συνελήφθησαν στις 7 Μαΐου 2022, την τελευταία ημέρα των διακοπών τους στο Ιράν. Τον Οκτώβριο του 2025 καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 20 και 17 ετών αντίστοιχα, κυρίως για κατασκοπεία. Ωστόσο στις 4 Νοεμβρίου αφέθηκαν ελεύθεροι, αν και τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.

Τις προσπάθειες απελευθέρωσής τους δυσχέρανε ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν.

Προχθές Κυριακή ο Μπαρό μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί.

Όλα τα κόμματα χαιρέτισαν την απελευθέρωση των δύο Γάλλων. Στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν, ενώ η πρόεδρός του, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, δήλωσε ότι «η Γαλλία επέδειξε ενότητα, κινητοποιήθηκε για να πετύχει αυτήν την απελευθέρωση».

«Ζήτω! Οι Γάλλοι όμηροι στο Ιράν Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί βρίσκονται σε ένα αεροπλάνο, με προορισμό το Παρίσι. Συγχαρητήρια στις ομάδες της γαλλικής διπλωματίας που πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε ο ηγέτης της «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ζαν-Λικ Μελανσόν.

