Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για συντριπτική απάντηση στις απειλές του Τραμπ – Εξοπλιστήκαμε με 1.000 στρατηγικά drones

Αντιμέτωπο με μια πιθανή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, το Ιράν εξοπλίζεται προκειμένου να είναι σε θέση να εξαπολύσει φονικά πλήγματα στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπως αποκάλυψε εξάλλου και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η «αρμάδα» αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων – όπως την αποκάλεσε χθες (28.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό στο Ιράν, το οποίο λαμβάνει εκτάκτως μέτρα για την άμυνα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, δήλωσε έτοιμος για μια «συντριπτική απάντηση» στις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση, μετά την απόκτηση 1.000 στρατηγικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε», ο στρατός έχει ως «προτεραιότητα να ενισχύσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματά του για μια άμεση και συντριπτική απάντηση σε κάθε εισβολή και επίθεση», είπε ο ίδιος σήμερα (29.01.2026), σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Υπό τις διαταγές του, οι ομάδες πυροβολικού μάχης απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones» που κατασκευάστηκαν από «τον στρατό σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ τον Ιούνιο, ανέφερε η κρατική τηλεόραση.