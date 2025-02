Ιράν: Γυναίκα έβγαλε τα ρούχα της, ανέβηκε πάνω σε περιπολικό και φώναζε στους αστυνομικούς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο μια γυναίκα στο Ιράν βγάζει τα ρούχα της και ανεβαίνει πάνω σε ένα περιπολικό της αστυνομίας.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και τραβήχτηκε στην πόλη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη του Ιράν, η γυναίκα φαίνεται να φωνάζει προς τους αστυνομικούς πριν τελικά ανέβει στο περιπολικό για να συνεχίσει τη διαμαρτυρία της.

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης η αμηχανία του ενός από τους αστυνομικός, ο οποίος φαίνεται να διστάζει να αγγίζει τη γυναίκα. Στο τέλος του βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να κουνάει τα χέρια της και να φωνάζει.

Το οπτικό υλικό δημοσιοποίησε η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, Μασίχ Αλιντζάντ.

Iranian woman’s naked protest shakes the Police!

This woman in Iran has completely stripped naked in front of security forces, climbing onto a police vehicle in protest.



The footage shows armed security forces trying to prevent bystanders and cars from gathering at the scene.… pic.twitter.com/8iySoklxKE