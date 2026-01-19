Κόσμος

Ιράν: Η αστυνομία δίνει διορία τριών ημερών στους διαδηλωτές να παραδοθούν – «Θα σας δείξουμε μεγαλύτερη επιείκεια»

Ο εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών επανέλαβε ότι οι συλληφθέντες θα δικαστούν γρήγορα, χωρίς να αποκλείει την εφαρμογή της θανατικής ποινής
Κτίριο της φορολογικής υπηρεσίας που καταστράφηκε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
Κτίριο της φορολογικής υπηρεσίας που καταστράφηκε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Μπορεί οι μαζικές αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν να έχουν σταματήσει, ωστόσο η αστυνομία θέλει να «ξεμπερδέψει μια και καλή» με τους διαδηλωτές.

«Οι νέοι που άθελά τους ενεπλάκησαν σε ταραχές [δηλαδή τους διαδηλωτές] θεωρούνται άνθρωποι που εξαπατήθηκαν και όχι στρατιώτες του εχθρού», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Μάλιστα, ο Άχμαντ Ρεζά Ραντάν έδωσε σήμερα (19.01.2026) διορία τριών ημερών στους διαδηλωτές για να παραδοθούν στις αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι θα τύχουν «μεγαλύτερης επιείκειας».

Το Ιράν είναι αντιμέτωπο με ένα μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης της κεντρικής εξουσίας, το οποίο ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου 2025 στην Τεχεράνη, από εμπόρους που διαμαρτύρονταν για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Την περασμένη Παρασκευή (16.01.2026) το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για 20.000 συλλήψεις.

Η ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι «στασιαστές» χειραγωγούνται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις σε «ταραχές».

Ο εκπρόσωπος των δικαστικών αρχών, Ασγάρ Τζαχανγκίρ, επανέλαβε ότι οι συλληφθέντες θα δικαστούν γρήγορα, προειδοποιώντας ότι ορισμένες από τις κατηγορίες επισύρουν τη θανατική ποινή.

