Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη – Το Ισραήλ καλεί για εκκένωση

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας (02/03/2026) «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους κατοίκους στη συνοικία Εβίν στην Τεχεράνη, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιδρομών σε στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στην περιοχή Evin στην Τεχεράνη, κοντά στο κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεοπτικής αρχής, σύμφωνα με την περιοχή που σημειώνεται με κόκκινο στον συνημμένο χάρτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούγονται ισχυρότατες εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα βομβαρδισμών κατά ιρανικών στόχων στην Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι έπληξε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών όπως και άλλα κέντρα διοίκησης.

#عاجل انذار عاجل إلى المتواجدين في حي إيفين في طهران وخاصة في منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون وفق ما يعرض في الخارطة:



سيعمل جيش الدفاع في الساعات المقبلة مثلما عمل في الايام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني.



ايها المواطنون الإيرانيون،… pic.twitter.com/ScheKs8FUn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερα από δέκα αρχηγεία που ανήκουν στο ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών όπως και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κουντς», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Shock and awe in Tehran right now pic.twitter.com/NQUZJhoVAI — Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

Αναφερόμενος στην επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης η οποία έχει την εποπτεία των ιρανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.