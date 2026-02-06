Ιράν: «Καλή αρχή οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ομάν – Πρέπει να πέσει το τείχος δυσπιστίας»

Παρά το γεγονός ότι Ιράν και ΗΠΑ έφτασαν στο «παρά πέντε» από το να «τορπιλίσουν» τις διμερείς διαπραγματεύσεις που είχαν προγραμματίσει προ ημερών, τελικά οι δύο πλευρές κατάφεραν σήμερα (06.02.2026) να πραγματοποιήσουν σημαντικές συνομιλίες στο σουλτανάτο του Ομάν.

Με φόντο τον «πόλεμο δηλώσεων» ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους αξιωματούχους των δύο χωρών αφορόυσαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν ήταν μια καλή αρχή και θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός, Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που εκπροσωπούσε την Ισλαμική Δημοκρατία.

Την αμερικανική πλευρά εκπρόσωπησαν ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν / Omani Ministry of Foreign Affairs / Handout via REUTERS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μια καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει συμφωνία για τη συνέχιση των συνομιλιών. Ο συντονισμός για το πώς θα προχωρήσουμε θα αποφασιστεί στις πρωτεύουσες», πρόσθεσε ο ίδιος μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές θα επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις και «το τείχος της δυσπιστίας πρέπει να ξεπεραστεί», τόνισε στη συνέχεια.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό τον Ιούνιο από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν. Την αμερικανική πλευρά εκπρόσωπησαν ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου.