Ιράν: Κατάσχεση αμερικανικού τάνκερ επιχείρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Μπορεί ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, να έδωσε σήμερα (03.02.2026) εντολή να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ωστόσο την ίδια στιγμή στα Στενά του Ορμούζ παραλίγο να εκτυλιχθεί σημαντικό επεισόδιο με τάνκερ αμερικανικών συμφερόντων.

Η εταιρεία ασφαλείας θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech ανέφερε πως σκάφη των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προσέγγισαν ένα αμερικανικό τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο να το κατασχέσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έξι μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative «ενώ διέπλεε το στενό του Ορμούζ, σε απόσταση περίπου 16 ναυτικών μιλίων βορείως του Ομάν», σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία.

Μέσω ασυρμάτου, διέταξαν τον πλοίαρχο «να σταματήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για νηοψία», όμως το αμερικανικό τάνκερ αύξησε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του.

Important



A group of armed boats attempted to intercept a vessel 16 nautical miles (29.6 km) north of Oman — UKMTO pic.twitter.com/0AGLvuMAKM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 3, 2026

Σύμφωνα με τη Vanguard Tech, το αμερικανικό πλοίο δεν είχε περάσει στα ιρανικά χωρικά ύδατα. «Πλέον, συνοδεύεται από ένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού», πρόσθεσε.

Η επίσης βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε αναφέρει νωρίτερα ένα «συμβάν» στην περιοχή του Ορμούζ, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο τη σημαία του δεξαμενόπλοιου, ούτε από ποια χώρα προέρχονταν τα πλοία που το προσέγγισαν.

Τα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή «κλειδί» για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα, λόγω της έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Στην περασμένη εβδομάδα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Τεχεράνης, απείλησε ότι το στενό θα κλείσει εάν το Ιράν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ.