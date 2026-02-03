Κόσμος

Ιράν: Κατάσχεση αμερικανικού τάνκερ επιχείρησαν οι Φρουροί της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Η παρουσία ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου στην περιοχή φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στο περιστατικό
Σκάφη του ιρανικού πολεμικού Ναυτικού
Σκάφη του ιρανικού πολεμικού Ναυτικού / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Μπορεί ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, να έδωσε σήμερα (03.02.2026) εντολή να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ωστόσο την ίδια στιγμή στα Στενά του Ορμούζ παραλίγο να εκτυλιχθεί σημαντικό επεισόδιο με τάνκερ αμερικανικών συμφερόντων.

Η εταιρεία ασφαλείας θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech ανέφερε πως σκάφη των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προσέγγισαν ένα αμερικανικό τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο να το κατασχέσουν.

Έξι μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative «ενώ διέπλεε το στενό του Ορμούζ, σε απόσταση περίπου 16 ναυτικών μιλίων βορείως του Ομάν», σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία.

Μέσω ασυρμάτου, διέταξαν τον πλοίαρχο «να σταματήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για νηοψία», όμως το αμερικανικό τάνκερ αύξησε ταχύτητα και συνέχισε την πορεία του.

 

Σύμφωνα με τη Vanguard Tech, το αμερικανικό πλοίο δεν είχε περάσει στα ιρανικά χωρικά ύδατα. «Πλέον, συνοδεύεται από ένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού», πρόσθεσε.

Η επίσης βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε αναφέρει νωρίτερα ένα «συμβάν» στην περιοχή του Ορμούζ, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο τη σημαία του δεξαμενόπλοιου, ούτε από ποια χώρα προέρχονταν τα πλοία που το προσέγγισαν.

Τα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή «κλειδί» για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα, λόγω της έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Στην περασμένη εβδομάδα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Τεχεράνης, απείλησε ότι το στενό θα κλείσει εάν το Ιράν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
120
111
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάντελσον παραιτείται από τον τίτλο του λόρδου μετά την αποκάλυψη για τις επαφές του με τον Επστάιν
«Ο γραμματέας της Βουλής έλαβε μήνυμα από τον Λόρδο Μάντελσον, για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμά του στη Βουλή, παραίτηση με ισχύ από τις 4 Φεβρουαρίου», δήλωσε ο πρόεδρος της βρετανικής Άνω Βουλής
Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ
Newsit logo
Newsit logo