Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κατόπιν συντονισμού με την Τεχεράνη.

Στην επιστολή που κοινοποιήθηκε σήμερα στα κράτη μέλη του IMO και περιήλθε εις γνώση των Financial Times, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη «έλαβε αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να μην επιτρέψει στους επιτεθέμενους και στους υποστηρικτές τους να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για να προωθήσουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Το Ιράν διευκρινίζει πως δεν θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.