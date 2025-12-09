Κόσμος

Ιράν: Νεαρή γυναίκα καταδικασμένη σε θάνατο για τη δολοφονία του βίαιου συζύγου της γλιτώνει την εκτέλεση – Είχε εξαναγκαστεί σε γάμο στα 12 της

Η Γκολί Κουχάν, η οποία είχε παντρευτεί με το ζόρι στα 12 της και υπέστη χρόνια κακοποίηση, «συγχωρέθηκε» από την οικογένεια του συζύγου της, γεγονός που αναστέλλει την εκτέλεσή της
Γυναίκες Ιράν
Φωτογραφία αρχείου / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Πρόκειται για μια απροσδόκητη ανάσα για τη Γκολί Κουχάν. Σε ηλικία 25 ετών και μέλος της μειονότητας των Μπαλούχων στο Ιράν, η νεαρή γυνάικα χωρίς χαρτιά, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του βίαιου συζύγου της, δεν θα εκτελεστεί τελικά.

Η δικαιοσύνη στο Ιράν επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια του θανόντος δέχτηκε να της προσφέρει συγχώρεση στη νεαρή γυναίκα, μια καθοριστική απόφαση στο ιρανικό σύστημα, όπου η θανατική ποινή μπορεί να αρθεί εάν οι συγγενείς του θύματος συναινέσουν.

Η ιστορία της Γκολί είναι η ιστορία μιας ζωής σημαδεμένης από πολύ νωρίς. Εξαναγκασμένη σε γάμο με τον ξάδελφό της στα 12 της χρόνια, γέννησε τον γιο της έναν χρόνο αργότερα, στο σπίτι, χωρίς καμία ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ, υπέστη για χρόνια σωματική και ψυχολογική βία.

Το 2018, όταν ήταν 18 ετών, ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας ξέφυγε από τον έλεγχο: ο σύζυγός της χτύπησε την ίδια και τον πεντάχρονο γιο της και, όπως αναφέρεται, εκείνη κάλεσε συγγενικό πρόσωπο για βοήθεια. Ακολούθησε συμπλοκή, η οποία κατέληξε στον θάνατο του συζύγου της.

Η «χάρη» που της δόθηκε βασίζεται σε έναν μηχανισμό της ιρανικής σαρία, την «τιμή του αίματος», που επιτρέπει την ακύρωση της εκτέλεσης εφόσον καταβληθεί χρηματικό ποσό στην οικογένεια του θύματος.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) αναφέρει ότι το ποσό που ζητήθηκε — περίπου 100.000 ευρώ, το οποίο μειώθηκε τελικά σε περίπου 80.000 — συγκεντρώθηκε χάρη σε δωρεές και στη στήριξη ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η δικηγόρος της, Παράντ Γαραχνταγί, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι το απαιτούμενο ποσό συγκεντρώθηκε.

Για τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υπόθεση φωτίζει την τραγική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στο Ιράν. Ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, κάνει λόγο για συστημικές διακρίσεις και δομική βία απέναντι σε καταδικασμένες γυναίκες. Πάνω από 40 γυναίκες εκτελέστηκαν στη χώρα το 2025, πολλές από τις οποίες ήταν θύματα παιδικών εξαναγκαστικών γάμων ή ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με διεθνείς ΜΚΟ, το Ιράν παραμένει η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό εκτελέσεων, πίσω μόνο από την Κίνα.

Κόσμος
