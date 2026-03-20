Ιράν: Νέο βίντεο από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ σε στρατιωτικούς στόχους

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με πυραύλους και drones τόσο κατά του Τελ Αβίβ όσο και κατά στόχων σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέβασε νέο βίντεο στα social media από τους βομβαρδισμούς στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα της ανάρτησης γράφει πως οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν στόχους στα βάθη του Ιράν, με σκοπό να καταστρέψουν κέντρα διοίκησης, αποθήκες με όπλα αλλά και εκτοξευτήρες πυραύλων.

Δείτε το βίντεο:

U.S. forces continue to degrade Iranian combat capabilities by striking military targets deep inside Iran. pic.twitter.com/mKWs2G6SEx
March 20, 2026

Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ιράν δεν μπορεί να κατασκευάσει πλέον βαλλιστικούς πυραύλους. Λίγες ώρες μετά, οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν πως η Τεχεράνη μπορεί να παράγει πυραύλους ακόμη και σε συνθήκες πολέμου.