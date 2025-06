Ιράν: Νέος επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης μετά τον θάνατο Καζεμί

Το Ιράν ονόμασε νέο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, τον ταξίαρχο Ματζίντ Χανταμί, αντικαθιστώντας τον Μοχαμάντ Καζεμί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό την Κυριακή, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Τα χρόνια που οι μάρτυρες διοικητές μας Καζεμί και Μοαγέγ διηύθυναν την υπηρεσία του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είδαμε σημαντική ανάπτυξη όλων των διαστάσεων της συλλογής πληροφοριών», ανέφερε ο υποστράτηγος Μοχαμάντ Πακπούρ, ο νέος επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών, Καζεμί σκοτώθηκε στις 15 Ιουνίου μαζί με δυο άλλους ανώτατους αξιωματικούς της υπηρεσίας πληροφοριών, τους Χασάν Μοαγέγ και Μόχσεν Μπαγερί, σε πλήγμα της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ.

