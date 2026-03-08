Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχεται τον δολοφονημένο πατέρα του και γίνεται «αρχιστράτηγος» στον πόλεμο – Ο 56χρονος σκληροπυρηνικός κροίσος κληρικός

Ο δευτερότοκος γιος του δολοφονηθέντος Αλί Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα, επελέγη ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αργά το βράδυ της Κυριακής (08.03.2026).

Σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη, η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν επέλεξε τον 56χρονο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Όπως δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, μιλώντας στο ISNA, «η πλειοψηφία της Συνέλευσης του Ιράν ενέκρινε τον υποψήφιο που θεωρήθηκε ο καταλληλότερος για τη θέση».

Πρόσθεσε ότι ο υποψήφιος επελέγη με βάση τη συμβουλή του Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.

«Ακόμα και ο Μεγάλος Σατανάς (ΗΠΑ) έχει αναφέρει το όνομά του», δήλωσε ο ανώτερος κληρικός για τον επιλεγμένο διάδοχο, λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι ο γιος του Χαμενεΐ θα ήταν μία «απαράδεκτη» επιλογή για αυτόν.

Ισραηλινά και δυτικά μέσα ενημέρωσης είχαν προεξοφλήσει ότι ο Μοτζτάμπα, γνωστός για τη σκληροπυρηνική του στάση, έχει επιλεχθεί για να αναλάβει τη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ασπίδα» του οι Φρουροί της Επανάστασης

Αν και η κυρίαρχη ιδεολογία στο Ιράν δεν βλέπει κατ’ αρχήν με καλό μάτι την κληρονομική διαδοχή, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει ισχυρούς υποστηρικτές στους κόλπους των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και στο γραφείο του πατέρα του, το οποίο εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή.

Στη δήλωσή της, η Συνέλευση των Ειδικών κάλεσε τον ιρανικό λαό να διατηρήσει την ενότητά του και να δηλώσει πίστη στον νέο Ανώτατο Ηγέτη.

Το Reuters σημειώνει πως η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποτελεί ένδειξη ότι οι σκληροπυρηνικοί συνεχίζουν να ελέγχουν σταθερά την εξουσία στο Ιράν.

Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ: Who is who

Γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, ο Μοτζτάμπα είναι το δεύτερο από τα έξι παιδιά του Αλί Χαμενεΐ. Σπούδασε στη θρησκευτική σχολή Αλάβι στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σε ηλικία 17 ετών, ο Μοτζτάμπα υπηρέτησε στο στρατό για αρκετές σύντομες περιόδους κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ο οκταετής αιματηρός πόλεμος έκανε το καθεστώς ακόμη πιο καχύποπτο απέναντι στις ΗΠΑ και τη Δύση, που υποστήριζαν το Ιράκ.

Το 1999, ο Μοτζτάμπα πήγε στο Κουμ, μία ιερή πόλη που θεωρείται σημαντικό κέντρο της σιιτικής θεολογίας, για να συνεχίσει τις θρησκευτικές του σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τότε δεν φορούσε ιερατικά ρούχα.

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο Μοτζτάμπα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό χαμηλό προφίλ. Δεν έχει ποτέ ασκήσει κυβερνητικό αξίωμα, ούτε έχει δώσει δημόσιες ομιλίες ή συνεντεύξεις. Έχουν δημοσιευτεί μόνο λίγες φωτογραφίες και βίντεο του.

Ωστόσο, υπάρχουν μακροχρόνιες φήμες για την επιρροή του ως «φρουρός» του πατέρα του.

Διπλωματικά τηλεγραφήματα των ΗΠΑ, τα οποία δημοσιεύθηκαν από τα WikiLeaks στα τέλη της δεκαετίας του 2000, τον περιέγραφαν ως «την εξουσία πίσω από τις ρόμπες», ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ως «ικανός και δυναμικός ηγέτης» εντός του καθεστώτος, σύμφωνα με το Associated Press.

Μοτζτάμπα: Ένας κροίσος κληρικός

Μέχρι τώρα, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ ζούσε μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας με συνέπεια λίγες πληροφορίες να έχουν γίνει γνωστές για τη ζωή του. Δημοσίευμα του Bloomberg αποκάλυψε ότι κατέχει δύο πολυτελή διαμερίσματα στο Κένσινγκτον του δυτικού Λονδίνου, με θέα την ισραηλινή πρεσβεία και συνολικής αξίας άνω των 57 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα διαμερίσματα βρίσκονται στον έκτο και έβδομο όροφο, συνοδευόμενα από βοηθητικά διαμερίσματα στον ισόγειο χώρο. Απέχουν μόλις λίγα μέτρα από το Παλάτι του Κένσινγκτον, επίσημη κατοικία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Χαμενεΐ κατέχει 11 πολυτελείς κατοικίες στο Χάμπστεντ του βόρειου Λονδίνου, μέσω μίας εταιρείας-βιτρίνα καταχωρημένης στη Νήσο του Μαν. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χαμενεΐ σε όλο τον πλανήτη υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τα κεφάλαια για τις αγορές του γιου του δολοφονηθέντος αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φέρεται να προήλθαν από το πρόγραμμα παράκαμψης κυρώσεων του Ιράν στον τομέα του πετρελαίου.

